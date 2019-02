von SK

Zwischen Villingen und Bad Dürrheim löste am Montagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, ein nicht angeleinter Hund einen Serienunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen aus. Das Tier lief im Bereich eines beginnenden Waldstückes über die Fahrbahn. Eine Autofahrerin und zwei Nachfolgende, darunter ein Fahrer eines Hyundais sowie eine Citroen-Fahrerin, bremsten ihre Wagen bis zum Stillstand ab.

Sie waren in Richtung Villingen unterwegs. Eine dem Citroen folgende 24-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Colts konnte nicht mehr halten und prallte annähernd ungebremst in das Heck des davor befindlichen Citroens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen noch gegen das Heck des Hyundais geschoben. Der Hund hatte Glück und flüchtete unversehrt in ein gegenüberliegendes Waldstück, heißt es in der Polizeimeldung.

Bei dem Unfall zog sich die junge Fahrerin des Hyundais leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die drei nicht mehr fahrbereiten Autos. An diesen war Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Ermittlungen zu dem Hundebesitzer dauern an.