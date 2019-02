von Autorenzeile

Jeder kann Opfer oder auch Zeuge eines verbalen oder körperlichen Übergriffs werden. Doch wie soll man sich dann verhalten? Thomas Schlageter von der Bundespolizei Freiburg zeigte der Klassenstufe 9 des Gymnasiums am Hoptbühl jetzt in Workshops das richtige Verhalten im Konfliktfall.

Gewalt gegen Personen und Sachen ist ein Phänomen, mit dem sich die Bundespolizei tagtäglich auseinandersetzt. Um dem entgegenzuwirken, wurde ein Präventions- und Zivilcouragetraining entwickelt, das im Villinger Gymnasium am Hoptbühl nun schon seit einigen Jahren fest verankert ist. In jeweils vier Unterrichtsstunden erarbeitet Polizeihauptkommissar Thomas Schlageter dabei mit den Neuntklässlern, welche Werkzeuge hilfreich sind, um brenzlige Situationen auf dem Schulweg, am Bahnhof, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch auf Partys zu meistern.

Aufs Gefühl achten

Die Jugendlichen werden zunächst einmal angeleitet, auf ihre Gefühle zu achten. „Ein ungutes Bauchgefühl trügt eigentlich nie. Versucht, das nicht wegzuschieben, sondern nehmt es als Warnsignal ernst“, ermutigt Hauptkommissar Schlageter. Ob nun ein betont selbstbewusstes Auftreten, der gesicherte Rückzug, oder das Anfordern von Hilfe das Mittel der Wahl ist, hänge stark von der Person und der Situation ab.

Oft genügt es dann schon, durch Körpersprache und laute Stimme dem Gegenüber zu signalisieren, dass man nicht wehrlos die Opferrolle einnehmen, sondern sich vehement wehren wird. Im geschützten Raum des Klassenzimmers wurden in altersgerechten Rollenspielen typische Alltagsszenen nachgespielt und Handlungsoptionen aufgezeigt. Dabei wurde den Jugendlichen bewusst gemacht, wie allein schon eine aufrechte Körperhaltung mit sichtbaren Händen und ein offensiver Blick in Kombination mit einer kurzen, klaren und lauten Ansage den Täter einschüchtern kann. Der Polizist riet den Jugendlichen, durch Lautstärke und Art der Ansprache den Passanten deutlich zu machen, dass sich hier jemand in einer schwierigen Lage befindet. Es sei wichtig, genau das zu trainieren. Wie laut ihre Stimme tatsächlich ist, dass mussten die Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer austesten.

Laut und deutlich

Es ist für viele Menschen ungewohnt und auch unangenehm, sich lautstark und vehement zu wehren. Gerade Mädchen und Frauen tun sich schwer, die anerzogenen Verhaltensmuster zu überwinden und eben nicht „stets nett, freundlich und zurückhaltend“ zu bleiben, wenn zum Beispiel ein Mann im Zugabteil ihr körperlich sehr nahe kommt oder sie zu einem Gespräch nötig, das sie eigentlich nicht will, so der Experte Doch gerade hier sei es hilfreich und erfolgversprechend, wenn man laut und deutlich klarstellt, dass man das so nicht will.

Sollten Menschen in der Nähe sein, so empfiehlt es sich, sie direkt anzusprechen: „Sie im roten Pullover, stehen Sie auf und helfen Sie mir! Sie da im grauen Anzug, rufen Sie die Polizei!“ Auf diese Weise werde man vermutlich eher Hilfe bekommen, als wenn man nur um Hilfe ruft. Aber warum? „Alle Augenpaare auf dem Bahnsteig starren die beiden aufgerufenen Personen an. Alle erwarten, dass diese beiden Personen jetzt tätig werden und beobachten das Geschehen. Daher kommen die Genannten der Aufforderung nach, da sie wissen, dass jeder das nun von ihnen erwartet“, erläutert der Experte.

Nicht selbst in Gefahr begeben

Dies funktioniere auch dann besonders gut, wenn man umgekehrt als Zeuge eines Übergriffs mehrere umstehende Personen zur Hilfeleistung auffordern möchte. Während dann der eine Teil der Gruppe versuchen könne, die Situation klar zu stellen oder das Opfer zu schützen, könne ein anderer Teil die Polizei alarmieren. Wichtig sei es, zu helfen, ohne sich selbst dabei in große Gefahr zu begeben.