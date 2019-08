Kurz nach halb sieben ging bei der Leitstelle der Notruf ein, dass es in einem Wohngebäude in der Wolterdinger Straße brenne und sich mehrere Personen noch im Gebäude befänden.

Ein Feuerwehrmann kümmert sich um die Löschwasserversorgung. | Bild: Sprich, Roland

Vor Ort in Tannheim dann Erleichterung bei den Einsatzkräften: Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen können. Allerdings haben mehrere Personen den dichten Qualm eingeatmet, der sich im gesamten Gebäude ausgebreitet hatte. Darunter war auch ein Säugling. Alle wurden vom Rettungsdienst betreut und vorsorglich ins Klinikum gebracht.

Lampen schmelzen

Wie die Feuerwehr unter der Einsatzleitung von David Lienhard feststellte, ist der Brand in einem Kellerraum im Bereich einer Hackschnitzelanlage ausgebrochen. Das Feuer sei jedoch von selbst erloschen. Durch den Rauch und die Hitzeentwicklung entstand dennoch großer Schaden in dem Kellerraum, wie sich an rußgeschwärzten Wänden und Decke und geschmolzenen Lampen erkennen ließ.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilt, war der Auslöser für den Brand nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt an der Holzschnitzelheizung im Keller. Am Kellerraum sowie an der Heizung entstand laut Polizeiangaben Schaden in Höhe von 70 000 Euro. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

Atemschutzträger sind bereit für ihren Einsatz. | Bild: Sprich, Roland

Aufgrund der Einsatzmeldung wurden die Feuerwehren aus Tannheim, Pfaffenweiler und Herzogenweiler mit 40 Einsatzkräften sowie die Führungsgruppe und die Feuerwehr Villingen alarmiert. Im Einsatz waren außerdem der Rettungsdienst und die Ortsgruppe Tannheim des Roten Kreuzes sowie die Polizei.