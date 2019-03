von Hans-Jürgen Götz und Anja Greiner

Unser Fotograf hat sich am Dienstag aufgemacht, das verschneite Villingen im Bild festzuhalten. Und dabei ist er über die ein oder andere überraschende Geschichte gestolpert – Voilà – oder eigentlich besser, Hola!

Während viele Doppelstädter doch angesichts des erneuten Wintereinbruchs nicht allzu erfreut waren, haben sich Uschi Bendisch (gebürtige Villingerin) und ihr mexikanischer Ehemann Aaron Cojab umso mehr gefreut. Mit der ganzen mexikanischen Familie sind sie für ein paar Tage in ihrer alten Heimat zu Besuch. Im Gepäck hatte sie einen Wunsch: Schnee im Schwarzwald erleben. Bei allerbestem Winterwetter ist das am Dienstag auf dem Hubenloch geglückt. Dabei ist auch das nur eine kurze Stippvisite. Ein Teil der Familie reist noch weiter, in die Schweiz, nach Österreich, Italien und Israel. Und das alles mit dem Rucksack, denn eigentlich steht viel Wandern und Klettern auf dem Urlaubsprogramm.

Freuen sich über den erneuten Wintereinbruch (von links): Gabriel Cojab, Male Gutierrez, Uschi Bendisch, Aaron Cojab, Onam Cojab, Jetro Cojab, Dara Cojab. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Ebenfalls Spaß an der weißen Pracht hatten am Dienstag Franz Duffner und sein Berner Sennenhund Lucky beim Toben im Warenbachtal.

Franz Duffner mit seinem Berner Sennenhund "Lucky" beim Toben im Neuschnee. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Und dank des Futterangebots vor dem Café Diegner werden auch Vögel auf dem Hubenloch fündig.

Vögelfütterung am Hubenloch | Bild: Hans-Juergen Goetz

Kostenloses Futterangebot für die hungrigen Vögel vor dem Café Diegner auf dem Hubenloch – hier eine Blaumeise beim Vespern. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auch die Skier konnten noch mal ausgepackt werden. Brigitte und Martin Beha beim Langlaufen im Warenbachtal:

Brigitte und Martin Beha beim Langlaufen im Warenbachtal. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Und zu guter Letzt bleiben noch ein paar verschneite Stadtansichten – und die Gewissheit: der nächste Frühling kommt bestimmt.

Im Warenbachtal:

Im Warenbachtal | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Stadt vom Hubenloch aus betrachtet:

Blick vom Hubenloch auf die Stadt

Die Lorettokapelle ist auch im Winter ein toller Anblick: