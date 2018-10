Ein bisschen Kosmetik reicht nicht aus, um das Tannheimer Freibad fit für die Zukunft zu machen. Das zumindest gab SVS-Chef Ulrich Köngeter als Empfehlung bei einem Vor-Ort-Termin des Gemeinderats der Stadt am Dienstagnachmittag. Um das von einem Verein von ehrenamtlichen Idealisten betriebene Freibad weitere Jahre zu betreiben, muss viel Geld in die Hand genommen werden. Köngeter schätzt, dass rund eine Million Investitionskosten notwendig sein werden.

Diese Summe entspricht in etwa dem doppelten von dem, was die Mitglieder des Fördervereins, der das Freibad seit 15 Jahren in Eigenregie betreibt, und die Ortsverwaltung an Sanierungsmaßnahmen errechnet haben. Einen entsprechenden Maßnahmenkatalog legte Ortsvorsteherin Anja Keller dem Gremium vor. Demnach wurde für die Erneuerung der Badewassertechnik rund 300 000 Euro veranschlagt, die Betonsanierung des Schwimmbeckens würde mit 164 000 Euro zu Buche schlagen. Weitere Sanierungsmaßnahmen wie Sprungturm samt Geländer, Kinderrutsche und Erneuerung der Duschen und Sanitärräume sowie die Erneuerung des Zauns, der das Gelände einzäunt, würde mit jeweils zwischen 8000 und 20 000 Euro kalkuliert.

SVS- und Bäderchef Ulrich Köngeter (links) erläutert, welche Investitionen mindestens notwendig sind, um das Freibad Tannheim auf den erforderlichen Stand der Technik zu bringen. "Mit ein bisschen Kosmetik ist da nichts mehr zu machen." | Bild: Sprich, Roland

"Jetzt ist die Zeit gekommen, in der das Freibad Tannheim sanierungsbedürftig wird", sagte Köngeter und erinnerte an die Vereinbarung von vor 15 Jahren, dass das Freibad vom Förderverein so lange betrieben werden kann, "so lange es geht." Köngeter hält den Großteil der errechneten und geschätzten Summen für zu niedrig angesetzt. Insbesondere bei der Sanierung des Schwimmbeckens müsse man mit deutlich höheren Kosten rechnen. Eine Betonsanierung sei schon allein deshalb nicht zu empfehlen, da bei einer Modernisierung des Freibads auch neue, DIN-gerechte Technik zum Einströmen des Frischwassers verbaut werden müsse. Auch wisse man nicht, ob der Beton noch dicht sei. Er präferierte eine Edelstahlbeckenlösung, wie sie auch im Villinger Kneippbad umgesetzt wurde. Das Thema Brandschutz sei im Maßnahmenkatalog noch gar nicht erfasst.

Wie Ortsvorsteherin Anja Keller sagte, könne man sich überlegen, die Maßnahmen nach und nach abzuarbeiten. Dies halten Köngeter sowie Bürgermeister Detlev Bührer nicht für sinnvoll, da hierfür bestimmte Kosten für Grabungsarbeiten oder Bauleitungskosten mehrfach anfielen.

Die Vertreter der einzelnen Fraktionen des Gemeinderates werden nun in einer der nächsten Sitzungen das Thema auf den Tisch bekommen. Denkbar sei beispielsweise, dass der Förderverein künftig einen höheren Zuschuss für den Betrieb des Freibads erhält, um die Maßnahmen eventuell über ein Darlehen zu stemmen.

Von der Aussage von Ulrich Köngeter bezüglich der zu erwartenden Kosten lassen sich die Mitglieder des Fördervereins und der Ortsverwaltung nicht entmutigen. "Wir haben 15 Jahre für unser Freibad gekämpft, irgendwie geht es weiter", gibt sich Sibylle Bippus vom Vorstandsteam des Fördervereins optimistisch.

Die in die Jahre gekommenen Duschen sind nur ein Punkt auf einer langen Maßnahmenliste. | Bild: Sprich, Roland

Info Das Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung machte im August einen Projektaufruf für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Die Sanierung der Kunsteisbahn, die Neukonzeption der Sportanlage Gustav-Strohm-/Hilbenstadion, der Umbau des Friedengrundstadions sowie die Sanierung des Hoptbühl-Sportplatzes wurden dem Gemeinderat von der Verwaltung als mögliche Projekte vorgeschlagen. Auch das Tannheimer Freibad stand in der Sitzung des Gemeinderates am 19. September zur Debatte, es wird aber nicht für das Bundesprogramm angemeldet. Das Freibad Tannheim hatte in diesem Jahr fast 12 000 Besucher.

