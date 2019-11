Seit dem Sommer war die Stelle des Jugendhausleiters im K3 nach dem Weggang von Heiko Wetzel frei. Nun konnte das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport „einen Wunschkandidaten aus den eigenen Reihen“ für den Leitungsposten gewinnen, wie Sabine Braun, Leiterin der Abteilung Jugendarbeit, Sport und Integration, berichtet.

Schon seit 2016 Mitarbeiter

Stefan Hoffmann, der bereits mehrjährige Erfahrung im Villinger Jugendhausbetrieb hat und zum 1. Dezember die Leitung übernimmt, kennt man im K3 nur als „Hoffi“. Bereits seit 2016 ist er als Mitarbeiter – mit einer kurzen Unterbrechung von sechs Monaten als Betreuer für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge – im Jugendhaus tätig.

Abschluss an der Dualen Hochschule VS

Sein Studium der Sozialen Arbeit in der Fachrichtung Jugend-, Familien- und Sozialhilfe schloss er mit dem Bachelor-Abschluss an der Dualen Hochschule BW in Villingen-Schwenningen 2014 ab. Unter der Leitung von Daniel Leguy-Madžar kam Stefan Hoffmann 2016 als pädagogischer Mitarbeiter ins Villinger Jugendhaus.

„Kein Tag ist wie der andere“

„Meine Arbeit hier hat mir schon immer viel Spaß gemacht und in den letzten drei Jahren konnte ich unglaublich viel mitgestalten“, erzählt der 32-Jährige. „Kein Tag ist hier wie der andere – und man erlebt den kompletten Querschnitt der Jugendarbeit.“ Das mache die Arbeit für ihn so spannend und bereichernd.

Monatelange Nachfolger-Suche

Diese Erfahrungen waren entscheidend für seine Bewerbung als Jugendhausleiter. Da lief bereits seit Monaten die Suche nach einem Nachfolger für Heiko Wetzel. „Ich hab‘s mir eine Weile überlegt, da haben auch private Dinge eine Rolle gespielt. Jetzt freue ich mich, den Jugendhausbetrieb in Zukunft selbst gestalten zu können. Ich bin bereit“, sagt Stefan Hoffmann.

Viele Angebote im K3

Den Schwerpunkt seiner Arbeit will der gebürtige VSler auf die Kinder- und Jugendarbeit setzen, aber auch die Planung von regelmäßigen und unregelmäßigen Veranstaltungen gehören zu seiner Arbeit. Und da geht allein montags bis freitags einiges im K3: Mädchencafé, Musikunterricht, Tanzworkshops, Freizeitwerkstatt, Büffelclub (freie Lern- und Hausaufgabenbegleitung) oder Parkour-Workshops. Am Wochenende finden Konzerte und andere Events statt.

Günstiger Kletterspaß als Neuerung

„Wir sind ein offenes Haus – jeder kann an jedem Angebot teilnehmen“, erklärt der Pädagoge das Konzept des K3. In Kooperation mit Bora Outdoorsports und Falko Gronmaier von Blocwald hat sich der neue Jugendhaus-Chef bereits ein weiteres integratives Sportangebot für Zehn- bis 17-Jährige ausgedacht: Klettern im Blocwald, dem Boulderzentrum, das Ende Dezember am Klosterhof neu eröffnet. Und das ganz niederschwellig, sehr kostengünstig und ohne eine Vereinsbindung – entsprechend dem Konzept „offen für alle“.

Stellen noch nicht nachbesetzt

Insgesamt arbeiten neben Stefan Hoffmann zwei weitere pädagogische Vollzeitkräfte im Jugendhaus K3, Durch den internen Wechsel von Hoffmann und den Weggang einer Kollegin in Mutterschutz/Elternzeit fehlen derzeit zwei Mitarbeiter. Bis zur Neubesetzung der freien Stellen werden Hoffmann Honorarkräfte unterstützen. „Mein Ziel ist ganz klar, den offenen Betrieb aufrechtzuerhalten und alle Angebote soweit möglich weiter anzubieten“, so Hoffmann.