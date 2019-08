von Hans-Jürgen Götz

Jetzt blasen sie wieder, hoch oben über der Stadt, die Musiker des Posaunenchors der evangelischen Kirchengemeinde Villingen.

Kurzerhand verlegt der Posaunenchor seine Probe im Sommer immer ins Freie.

Pünktlich zu Beginn des 3. Turmblasens auf dem Funkturm am Hubenloch hatte der Hergott den Dauerregen am Mittwoch beendet und den Wind abgestellt. So konnten dann bei herrlichem Abendwetter die acht Bläserinnen und Bläser unter der Leitung von Philipp Eschbach pünktlich um 19 Uhr ihr Konzert beginnen.

Turmblasen des Posaunenchors der evangelischen Kirchengemeinde Villingen unter der Leitung von Philipp Eschbach auf dem Funktum am Hubenloch. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Sehr zur Freude der anwesenden Zuhörer im Rosengarten auf dem Hubenloch spielten sie hoch über der Stadt mehrere Choräle und Lieder.

Video: Hans-Jürgen Götz

Eigentlich ist der Mittwoch ihr normaler Probentag aber im August verlegen sie diesen auf den Funkturm. So sind sie dort auch noch an jedem weiteren Mittwoch im August und letztmalig am 4. September zu hören, jeweils um 19 Uhr für eine halbe Stunde. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.