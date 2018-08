von Roland Dürrhammer

VS-Villingen – Mittwochabend. Punkt 19.02, Uhr als vom Münster der letzte stündliche Glockenklang verstummte, setzten zehn Bläser vom Posaunenchor der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Villingen-Schwenningen zum Turmblasen auf dem Hubenloch an.

Doch zuvor mussten die Blasmusiker erst einmal die 130 Stufen bis zur Plattform mit ihren Posaunen, Trompeten und Tenorhörner erklimmen. Dort erwartete sie ein heftig einsetzender Wind und sie hatten sichtlich Mühe, die Notenblätter auf den Notenständern zu fixieren.

„Wir spielen heute Choräle, Volkslieder und freie Stücke, arrangiert von Philipp Eschbach“, sagt Bernd Krachenfels, der gerade sein Kornett auspackte. Auch Dirigent Philipp Eschbach hatte es, etwas außer Atem, mit seinem Bariton auf die Plattform geschafft und war sich sicher: „Heute wird man uns weit über das Warenbachtal hinaus hören können“.

Rund um den Pavillon und auf den Bänken nahe des Funkturms versammelten sich rund 90 Zuhörer zu den abendlichen Klängen. Auch Posaunist Walter Kluß freute sich über die vielen Zuhörer. „Wir haben das einfach mal ausprobiert und hatten im letzten Jahr viel Erfolg damit“, so Kluß.

Im vergangenen Jahr fand das Turmblasen zum ersten Mal statt. Damals als eine von vielen Veranstaltungen im Rahmen der Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum. Aufgrund des großen Erfolges im vergangenen Jahr, wurde die Veranstaltungsreihe in diesem Jahr beibehalten.

Viel Applaus gab es nach dem 20-minütigen Turmspiel von den Zuhörern. „Eine schöne Atmosphäre, wir haben alles gut gehört und kommen gern wieder“, waren sich Christine Liebscher und Ingrid von den Driesch einig“, die bereits zum zweiten Mal dabei waren. Auch Eugen Laufer aus Obereschach genoss das abendliche Spiel und war sich sicher: „Ich komme das nächste Jahr auch wieder“.

Die Idee

Das Turmblasen hatte der Posaunenchor um Chorleiter Philipp Eschbach der Stadt Villingen-Schwenningen und ihren Bürgern als Geschenk zur 1200-Jahr-Feier im vergangenen Jahr gemacht. Von Mal zu Mal waren mehr Besucher gekommen, die es sich auf den Wiesen oder im Rosengarten gemütlich machten und den Chorälen und Volksliedern zuhörten. So entschloss sich das Ensemble, auch dieses Jahr in den Sommerferien aufzutreten. Weitere Termine sind am 8., 15., 22. und 29. August sowie am 5. September. Bei Unwetter muss die Veranstaltung allerdings ausfallen. (rod)