von SK

Vor allem um die Pflegequalität ging es bei der Mitgliederversammlung der Katholischen Sozialstation Villingen-Schwenningen. Den Vorsitz führte Kurt Müller, Dekan im Ruhestand.

Silke Sailer von der Pflegedienstleitung befasste sich mit dem Schwerpunkt-Thema, der Pflegequalität der Sozialstation. Gute Pflege lasse sich zuallererst am Wohlbefinden der Patienten messen. Um das zu erreichen, nutzt die Sozialstation viele Instrumente, die eine hohe fachliche Qualität garantieren, wie die Expertenstandards und eine moderne Pflegedokumentation. Die Patienten hätten einen Anspruch auf beste Pflege und die Qualität dieser Pflege soll auch messbar sein, heißt es in der Pressemitteilung. Deshalb setze die Sozialstation eine Reihe von Maßnahmen um, die dazu dienen, die Qualität und Transparenz ständig zu verbessern. Dazu gehören die Expertenstandards, zum Beispiel zur Vorbeugung von Stürzen und dem Schmerzmanagement.

Einen weiteren wichtigen Beitrag zu Qualitätssicherung leistet die Pflegedokumentation. Neu eingeführt wurde das System der strukturierten Informationssammlung. Bei dem Konzept werde auf die fachliche Kompetenz der Pflegekräfte und auf geringen Schreibaufwand gesetzt. Vor allem würden nur Abweichungen vom Normalzustand dokumentiert.

Alle Pflegekräfte bilden sich regelmäßig fort, beispielsweise in den Bereichen Hygiene, Kompressionstherapie, Reanimation, Umgang mit Schmerzen, Kommunikation mit demenzerkrankten Menschen. Besonders stolz ist die Sozialstation, dass sich alle Maßnahmen in guten Noten niederschlagen: Drei Mal eine Note eins bei der jährlichen Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung gab es, so Silke Sailer.

Geschäftsführer Hans-Peter Hable stellte den Geschäfts- und Prüfbericht für 2017 vor: 150 Mitarbeitern kamen 212 760 zu Hausbesuchen. Im Berichtszeitraum wurden 1200 Patienten betreut oder beraten. Das Thema Beratung nimmt aufgrund der komplexen Materie einen immer größeren Stellenwert ein. Acht Mitarbeiterinnen wurden speziell dazu ausgebildet.

Der Gesamtumsatz lag wie im Vorjahr bei etwa 4,3 Millionen Euro. Die Personalkosten sind leicht auf 3,72 Millionen Euro gestiegen. Aufgrund der Mitgliedsbeiträge (ein Euro pro Katholik) der katholischen Kirchengemeinden und den Spendeneinnahmen in Höhe von 34 600 Euro wurde ein positives Jahresergebnis erreicht. Ein lang gehegter Wunsch ging am 1. Dezember vergangenen Jahres in Erfüllung. Die Sozialstation konnte im neu gebauten Seniorenzentrum im Brigachtal eine Filiale eröffnen. Ein Team mit 12 Mitarbeitern hat dort im Zentrum eine neue Heimat gefunden. Die Reaktionen sind durchweg positiv. Großer Dank und ein dickes Lob galt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre engagierte und motivierte Mitarbeit.

Katholische Sozialstation Die Sozialstation gehört zu den größten Pflegediensten im Kreis. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Pflege vor allem von älteren Menschen zuhause. Aber es wird auch eine Wohngemeinschaft in Dauchingen betreut. Delegierten aus sieben Kirchengemeinden, die Träger der Katholischen Sozialstation Villingen-Schwenningen sind, treffen sich zur Mitgliederversammlung.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein