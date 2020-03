VS-Schwenningen vor 58 Minuten

Hier wird das Publikum zum Richter über die Dichter – Nur einer ist außen vor

Der größte Poetry Slam in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg geht in die nächste Runde. Das „Best of Poetry Slam #2“ findet am Samstag, 14. März, um 20 Uhr in der Schwenninger Neckarhalle statt.