von Roland Sprich und Claudia Hoffmann

Bevor am heutigen Samstag das Kneippbad pünktlich um acht Uhr seine Tore öffnet und die Freibadsaison nach der umfangreichen Sanierung eröffnet, durften am Freitag bereits Leser unserer Zeitung einen Blick in das Bad werfen und die von SVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter vorgestellten Neuerungen ausgiebig unter die Lupe nehmen. Das Urteil von Burkard Richter, Daniela, Noah und Elisha Geißler, Sigrid Neininger, Svenja Weigelt und Tanja Wroblewski: Das "neue" Kneippbad ist rundum gelungen.

SVS-Chef Ulrich Köngeter erläutert den Teilnehmern der SÜDKURIER-Aktion den Hochwasserschutz des Kneippbades. Der Damm fungiert als Liegewiese. | Bild: Sprich, Roland

Asphaltierter Weg: Bereits der Weg zum Eingangsbereich ist neu. Der Schotterweg ist einem fein asphaltierten Weg gewichen. Das ist vor allem für Mütter mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer eine erhebliche Erleichterung, die das Freibad jetzt müheloser erreichen. "Manche Straße in Villingen-Schwenningen ist in einem schlechteren Zustand als dieser Weg", so Burkard Richter.

Die Leser probieren die Wasserschaukel im Nichtschwimmerbecken aus. Im Hintegrund ist das hellblaue Technikhaus zu sehen. | Bild: Sprich, Roland

Eingangsbereich: Der neu gestaltete Eingangsbereich sei einladend. Das Kassenhäuschen ist in einem modernen Sozialgebäude, in dem auch die Sozialräume für die Mitarbeiter untergebracht sind. Wer durch das Drehkreuz durch ist, steht auf dem großzügigen Vorplatz. "Viel aufgeräumter" befindet Daniela Geißler das gesamte Areal. Das Sozialgebäude und das Technikhaus, in dem die neue, leistungsstrake Filteranlage zur Wasserreinigung untergebracht ist, fügen sich gut in das Gesamtgelände ein. Die hellblaue Farbe nimmt die Farbe des Wassers in den Edelstahlschwimmbecken auf. "Das sieht wirklich gut aus", so Tanja Wroblewski.

Daumen hoch für das gelungene Kneippbad befinden die Teilnehmer der SÜDKURIER-Aktion. Im Hintergrund das neue, hellblaue Technikgebäude. Von links Daniela Geißler, Tanja Wroblewski, Elisha Geißler, Svenja Weigelt, Noah Geißler und Burkard Richter. | Bild: Sprich, Roland

Sanitäranlagen: Die Duschen und Umkleidebereiche wurden bereits im ersten Bauabschnitt 2016 erneuert. "Das ist gut, dass die Duschen jetzt auch barrierefrei sind", befindet Svenja Weigelt. Besonders die jetzt neu gebauten Toiletten finden Anklang bei den SÜDKURIER-Lesern. "Gar kein Vergleich zu vorher", so der Tenor.

Die Duschen und Umkleidebereiche wurden bereits im ersten Bauabschnitt 2016 erneuert. "Das ist gut, dass die Duschen jetzt auch barrierefrei sind", befindet Svenja Weigelt. Besonders die jetzt neu gebauten Toiletten finden Anklang bei den SÜDKURIER-Lesern. "Gar kein Vergleich zu vorher", so der Tenor. Hochwasserschutz: Um das Kneippbadareal künftig vor Überflutungen zu schützen, wurde ein Hochwasserschutz installiert. Neben Aluprofilen, die in im Boden eingelassene Steckhülsen eingesetzt und mit Schutzwänden versehen werden, wurde der Randbereich mit einem künstlichen Wall aufgeschüttet. "Dieser Minideich bettet die Liegewiese sehr schön ein", sagt Tanja Wroblewski. Die sanft nach oben geschwungenen Liegewiesen erinnern Elisha Geißler an die Dämme an der Nordsee.

Sie sind die Ersten, die gestern bereits die Liegewiese im Kneippbad ausprobieren können. Von links Noah Geißler, Svenja Weigelt, Tanja Wroblewski, vorne Daniela Geißler und SÜDKURIER-Redakteurin Claudia Hoffmann. Rechts SVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter, der die Gäste exklusiv über die Anlage führte. | Bild: Sprich, Roland

Spielplätze und Sportanlagen: Der Kleinkinderbereich wurde etwas in Richtung großes Schwimmbecken vorgezogen. Das findet Svenja Weigelt toll. Der Platz zum Toben mit Volleyballfeld ist wie bisher im hinteren Bereiche. Hier findet Noah Geißler "schade, dass dort immer noch so staubiger Sand auf dem Volleyballfeld liegt, der in der Sonne schnell sehr heiß wird."

Der Kleinkinderbereich wurde etwas in Richtung großes Schwimmbecken vorgezogen. Das findet Svenja Weigelt toll. Der Platz zum Toben mit Volleyballfeld ist wie bisher im hinteren Bereiche. Hier findet Noah Geißler "schade, dass dort immer noch so staubiger Sand auf dem Volleyballfeld liegt, der in der Sonne schnell sehr heiß wird." Anregungen: Die SÜDKURIER-Leser hatte für SVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter auch einige Anregungen und Verbesserungsvorschläge parat: So würden sich Daniela Geißler und Tanja Wroblewski über ausgewiesene Raucherecken freuen. Es sei unangenehm, wenn man entspannt irgendwo liege und quasi eingeräuchert würde. Die Einführung einer Saisonkarte liegen den Vielschwimmerinnen besonders am Herzen: "Wir bezahlen im Sommer locker rund 300 Euro, weil wir jeden Tag schwimmen gehen", berichtet Daniela Geißler. Aufgefallen ist ihr noch, dass der Tischkicker fehlt. "Aber vielleicht kommt der noch."

Noah und Elisha Geißler sind definitiv die ersten Badegäste, die sich bereits am Freitag ins erfrischende Nass des Kneippbades stürzen und die Erfrischung aus vollen Zügen genießen. | Bild: Sprich, Roland

Erfrischung pur: Natürlich durfte bei der exklusiven Besichtigung der Sprung ins erfrischende Nass nicht fehlen. Mit Anlauf sprangen Elisha und Noah Geißler ins Wasser und können somit mit Recht behaupten, dass sie die Allerersten waren, die im neuen Kneippbad waren und mit den übrigen Teilnehmern der SÜDKURIER-Aktion die ersten Bahnen zogen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein