Die Schließung der Kitas und Schulen wegen des Coronavirus hat eine schnelle Einrichtung von Notgruppen in den Einrichtungen notwendig gemacht. Kinder, bei denen beide Eltern oder der alleinerziehende Elternteil in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind, konnten einen Anspruch auf eine Betreuung geltend machen. Mittlerweile ist alles gut eingespielt, heißt es von Seiten der Verwaltung.

Plätze für alle

In der Zentralen Vormerkstelle im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport liefen die Fäden für die komplette Organisation zusammen. Dank des hohen Engagement und der Flexibilität trägerübergreifend aller Kitas und Schulen sowie der Abteilungen Kindertagesbetreuung und Schulen konnte für alle betroffenen Familien in Villingen-Schwenningen, die auf eine Notfallbetreuung angewiesen sind und die vom Land vorgeschriebenen Kriterien erfüllen, Betreuungsplätze bereitgestellt werden, so die Verwaltung. Es werden in der Doppelstadt 159 Kita- und Kindertagespflege-Kinder und 35 Schüler in Notgruppen betreut.

Schutz vor Ansteckung

Dazu kommen rund 60 Kinder der städtischen Kita im Schwarzwald-Baar Klinikum, in der ausschließlich Kinder von Beschäftigten des Klinikums betreut werden. Alle diese Kinder werden auch in Corona-Zeiten weiterhin betreut, um den Betrieb des Klinikums aufrecht zu erhalten.

Kinder ziehen um

Zum Schutz der Kinder und der Erzieherinnen und Erzieher vor Ansteckung hat das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport in enger Abstimmung mit dem Klinikum und dem Gesundheitsamt veranlasst, dass vier von fünf Gruppen der Einrichtung auf die derzeit leerstehenden Gebäude anderer städtischer Kitas verteilt werden. So bleibt nur eine Gruppe in der Kita Schwarzwald-Baar-Klinikum, die anderen Gruppen werden in der Kita Ziegelbach, Johanna Schwer, Helene Mauthe und der Kita in der Hochschule für Polizei untergebracht.