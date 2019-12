von Roland Dürrhammer

„Theater ist die Kunst, einzig durch Darstellungskraft aus dem Nichts etwas zu schaffen, um den Zuschauer in seinen Bann zu ziehen“, zitiert Corina Vogelhuber einen unbekannten Autor bei der Begrüßung zum Theaterabend der Theatergruppe Rietheim. Und genau dies gelang den Akteuren vortrefflich.

Hilde (Mareike Cimander) erklärt ihrem Mann Karl (Christian Zimmermann), wie man das Melkgeschirr richtig ansetzt.Bild: Roland Dürrhammer

Die ersten Lacher gibt es schon in den ersten Szenen bei dem Dreiakter „Wir sind dann mal weg“, als Christian Zimmermann alias Karl Krings im Manageroutfit und seine Frau Hilde, gespielt von Mareike Cimander, im schicken Kostüm und Pumps die gute Stube des geerbten Bauernhofes betreten. Hilde möchte aus dem arbeitslosen Karl und Tochter Heike, gespielt von Theresa Rohrer, Landwirte machen, was den beiden so gar nicht schmeckt. Karl möchte lieber seinem Hobby, dem Erfinden, nachgehen und Heike ihre Highheels und Minirock nicht gegen bäuerliche Arbeitskleidung tauschen. Und von Kuh, Schwein und Co haben sie auch keine Ahnung.

Kühe melken leicht gemacht

Doch Hilde bleibt hart. Sie möchte, dass Karl mit dem Erfinden aufhört und erklärt ihm, wie man Kühle melkt, während im Kuhstall schon ungeduldige Tiere muhen. Erste Schwierigkeiten hatte Karl schon mit dem Anziehen von Latzhose und Gummistiefel. Am einem aufgeblasenen Gummihandschuh zeigt Hilde dem Karl, was Zitzen sind, wie man sie säubert und dann das Melkgeschirr ansetzt. Was beim ersten Melkeinsatz passiert und wie Karl die Melkanlage manipuliert, wird an dieser Stelle nicht verraten. Das alles erfahren die Zuschauer in der zweiten Aufführung am 4. Januar.

Für 35 Jahre Theaterspielen wurde der Thomas Kornhaas geehrt.Bild: Roland Dürrhammer

Und da ist auch noch Hofnachbar Klaus Müller, gespielt von Thomas Kornhaas, der Karl unterstützt. Nach einem Jahr harter Arbeit auf dem Bauernhof hecken die beiden einen Plan aus, wie sie für drei Wochen verschwinden können, um Karls heimliche Erfindung patentieren zu lassen. Der Plan: Pilgern auf dem Jakobsweg. Ihre Frauen können sie davon überzeugen und sagen: „Wir sind dann mal weg“. Aber sind sie es wirklich? Ein verborgener Raum, ein Schrank ohne Rückwand, ein sprechender Spiegel sowie ein scheinbar gefräßiger Bär, der von Polizist Uli Sturm, gespielt von Felix Bickel, gejagt wird, sorgen für heitere Szenen in der Komödie.

Was wird aus Plan B?

Am Ende kommt jedoch heraus, wo sich die beiden herumgetrieben haben. Was aus der Erfindung wird, welche Strafe die beiden erwartet und ob der geheime Plan B von Hilde umgesetzt wird, auch das erfahren die Besucher am 4. Januar. Gut, wer sich rechtzeitig um Karten bemüht hat, denn wie die erste Vorstellung ist auch der zweite Abend schon ausverkauft.

Klaus Müller (Thomas Kornhaas, links) und Karl Krings (Christian Zimmermann), hecken eine Plan aus, wie sie für drei Wochen vom Bauernhof verschwinden.Bild: Roland Dürrhammer

Die Theatergruppe Rietheim hat auch dieses Jahr wieder ein begeisterndes Stück ausgewählt und die neun Darsteller zeigen, dass sie tolle und leidenschaftliche Schauspieler sind. Das ist in jeder Rolle zu spüren, Textsicherheit, eine mitreißende Mimik und die Kunst, Reaktionen aus dem Publikum spontan in die Szene zu integrieren. Dass sie auch bei mancher Szene selber mitlachen müssen, zeigt die Freude an dem Auftritt, für den sie seit Anfang Oktober intensiv geprobt haben.

Ehrung für Thomas Kornhaas

Für 35-jähriges Theaterspielen gab es eine Ehrung für Thomas Kornhaas, der mit seiner unvergleichlichen Mimik und seinem Schauspiel das Publikum jedes Jahr begeistert.