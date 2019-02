von Alexander Hämmerling

Die EUTB (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung) eröffnet ihre Beratungsstelle in Villingen, in Donaueschingen gibt es die Möglichkeit zur Außensprechstunde. Gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und basierend auf dem Bundesteilhabegesetz richtet sich das kostenfreie Beratungsangebot an Menschen mit Behinderung, deren Angehörige sowie an von Behinderung bedrohte Menschen. Die Betroffenen sollen im Sinne der Selbstverwirklichung ihr Potenzial für die Gesellschaft ausschöpfen und eine umfassende als auch individuelle Beratung erfahren. Träger der Einrichtung ist das Diakonischen Werk im Schwarzwald-Baar-Kreis.