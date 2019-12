von Hans-Jürgen Götz

Sie hatten am Montag zum vierten „Revisions-Abend“ der Fasnetkisten eingeladen, Peter Metzger und Anselm Säger von der Historischen Narrozunft Villingen. Bereits 43 solcher Kisten haben sie den Schulen und Kindergärten der Doppelstadt zur Verfügung gestellt.

Brauchtum erleben

Diese Kisten beinhalten alles, was Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer brauchen, um den Kindern das Brauchtum rund um die Fasnet „begreifbarer“ zu machen.

VS-Villingen Alte Narrozeitungen neu im Archiv: Michael Bohrer zeigt die größten Schätze Das könnte Sie auch interessieren

USB-Stick und Narrokragen

Neben einem Satz Mini-Schemen und einem Mini-Wueschtbrett findet sich dort auch ein Narrokragen, ein Foulard und vieles andere. Und ganz modern, sogar ein USB-Stick mit jeder Menge digitalem Material zur Begleitung des Unterrichts. Bücher, Fotos, Filme, Mahlbücher, ja sogar närrische Diktatstexte.

VS-Villingen Zwischen Narrohäs und Merz-Schemen: Die Liebe zur Fasnet des Top-Bau-Chefs Das könnte Sie auch interessieren

Neu: Kinder-Rollen

Und jedes Jahr wird der Inhalt dieser Kisten erweitert, also „revidiert“. Dieses Jahr hat sich ein Lehrer-Team der Bickebergschule etwas ganz Besonderes einfallen lassen, was noch gefehlt hat, die Rollen. Die sollten natürlich kindgerecht sein und noch in die Kisten passen. Und so hat Christian Joos erst einmal die richtigen Rollen genau vermessen um dann im Maßstab 1:2 passende Kinder-Rollen anfertigen lassen zu können.

Video: Hans-Jürgen Götz

„Diese Arbeit hat mehr Zeit in Anspruch genommen als die Herstellung der Rollen selbst“, lacht Christian Joos.

Und Kollegin Ute Schaumann musste im Sommer erst einmal etliche E-Mails an den Zunftmeister und seinen Brauchtums-Sprecher Metzger versenden, bevor das Projekt Fahrt aufnehmen konnte. Zumal in diesem Jahr sehr viele Ressourcen durch die große Ausstellung im Franziskanermuseum im Januar gebunden und gefordert sind.

Villingen-Schwenningen Narrozunft verschiebt die mit Spannung erwartete Fassadenbemalung ins nächste Frühjahr Das könnte Sie auch interessieren

Zwei neue Kisten

Um so glücklicher waren alle Macher und vor allem die Empfänger der Rollen, dass es doch noch geklappt hat. Und so konnten auch gleich noch zwei neue Fasnetkisten, Nummer 44 und 45 übergeben werden, und zwar an die Kikripp Villingen und an die Friedensschule Schwenningen.

Zusätzlich können die Schulen und Kitas in der Zeit vor der Fasnet jetzt auch noch einen Koffer mit einer kleinen Butzeselausstattung ausleihen. Dem soll bald auch noch ein zweiter Koffer folgen und auch ein weiterer Koffer mit der Ausstattung einer Altvillingerin. Diese wird gerade von Manuel Rausevic fertig gestellt und steht ab Januar ebenfalls zur Verfügung.

Im Gespräch mit Pädagogen

Die Zunft nutzt diese Gelegenheit immer wieder gerne, um mit Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern zum Thema historische Fasnet im Gespräch zu bleiben und zugleich weiteres Feedback zur Nutzung der Kisten im Unterricht und in den Kindergärten zu erhalten.

So gehen den Erziehern und Lehrern auch in den kommenden Jahren die Ideen sicherlich noch lange nicht aus, mit welchen Gegenständen man diese beliebten Fasnetkisten noch erweitern könnte.