von Eva-Maria Bast

Sie sehen eigentlich harmlos aus, die Fenster im ersten Obergeschoss des Alten Rathauses. „Man würde heute gar nicht mehr vermuten, dass hinter diesen Fenstern im 16. und 17. Jahrhundert einst Mädchen und Jungen, Männer und Frauen ein Urteil empfingen, das ihr Leben beenden sollte“, sagt Stadtführer Gunther Schwarz. Denn hinter diesen Fenstern wurde in Hexenprozessen Gericht gehalten. Außerdem habe sich hier der „Kefig“, also das Gefängnis, befunden, in dem die Verurteilten auf ihre Hinrichtung warteten – und das hieß Tod durch Verbrennen bei lebendigem Leib.

Unter den rund 60 Männern und Frauen, die in Villingen als Hexe oder Hexer hingerichtet wurden, ist auch Eva Fleigin, die 1541 „nach mehrmaliger Tortur“ gesteht, „einen Buben zwischen die Schulter geschlagen (verhext) zu haben, der dann starb, ferner zu Mönchweiler mit einer Neyerin durch das Fenster geredet zu haben (also sie verhext zu haben) und diese (sei) nach drei Stunden gestorben“, schreibt Heimatforscher Werner Huger in seinem fundierten Aufsatz über die Villinger Hexen, in dem er überwiegend aus den damaligen Ratsprotokollen zitiert: „Natürlich gibt auch sie zu: das Schlagen von Vieh, Tanz auf dem Haßler, dabei Wein in Eierschalen, Tanz bei der Ziegelhütte, zum Tanz gefahren, dabey sei der Kraut auch gewesen, mit einer gedantzt, die nicht mehr am Leben.“

Hinter den Fenstern des Alten Rathauses wurden einst grausame Urteile gesprochen. | Bild: Heike Thissen

Eva Fleigin ist seit drei Jahren die Magd des Hans Jakob Kraut, Sohn des berühmten Hafnermeisters, also Ofenbauers, Hans Kraut, und ihre Aussage wird ihrem Arbeitgeber zum Verhängnis. Beide sterben am 22. April 1641. Bevor man sie verbrennt, werden sie enthauptet. „Man hat also Gnade walten lassen“, sagt Schwarz.

Die Hexenverurteilungen und Verbrennungen in Villingen seien meist in Wellen erfolgt, zum Beispiel nach einem Unwetter oder einer Missernte, für die dann ein Schuldiger gesucht wurde. Sie zogen sich durch alle Bevölkerungsschichten und machten auch vor der Oberschicht nicht Halt.

„In den Jahren 1641/42, also genau in der Zeit, als das Urteil auch Kraut traf, grassierte in Villingen die Hexenjagd sogar in erster Linie in der Oberschicht“, sagt Schwarz und ergänzt: „Bezeichnend finde ich es ja, dass die Angeklagten die Prozesskosten tragen mussten, und für ihre Hinrichtung auch noch bezahlen mussten.“

Das Buch „Villingen-Schwenninger Geheimnisse“ von Eva-Maria Bast und Heike Thissen | Bild: Heike Thissen