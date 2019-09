von Gerhard Blessing

Der alte Glöckle-Bauer und frühere Ortsvorsteher von Herzogenweiler, Werner Lienhard, ist tot. Er wurde zum Opfer eines langjährigen Leidens und verstarb kurz vor seinem 70. Geburtstag. Er wurde unter der Anteilnahme der Gemeinde und zahlreicher auswärtiger Freunde und Bekannte zu Grabe getragen, wobei sein Schwager, Pater Edwin Rombach, Gottesdienst und Grablegung feierlich gestaltete. Mit unter den Trauernden war auch der andere Schwager, der Landtagsabgeordnete Karl Rombach, sowie Oberbürgermeister Jürgen Roth.

Werner Lienhard | Bild: Gerhard Blessing

Werner Lienhard wurde geboren 1949, also kurz nach einem grauenvollen Krieg, der auch und vor allem die eigene Familie nicht verschonte. Alle drei Onkel sind im Jahre 1942 gefallen oder verstorben, so dass Mutter Mathilde Hoferbin wurde. Werner war der erste Sohn, und an seiner Wiege wurde ihm schon gesungen, dass auf ihn große Hoffnungen ruhten und damit auch Verantwortung. Neben der regulären Schule, die für ihn eher Erholung war, war es jedoch vor allem die Schule des Lebens, die ihn prägte. Schon mit 15 Jahren war er soweit, dass er mit seiner Mutter zusammen den Betrieb leitete, während der Vater auswärts einem Zuverdienst nachging. Und als die Messnerstelle an der Dorfkapelle frei wurde, war es der Hauptministrant Werner, der diesen Posten wie selbstverständlich übernahm. Er behielt ihn 48 Jahre lang.

Die Feuerwehr stellt am Sarg eine Ehrenwache. Bilder: Gerhard Blessing | Bild: Gerhard Blessing

Durch den Dienst in der Kirche war er natürlich auch prädestiniert für das Amt eines Pfarrgemeinderates, das er 15 Jahre lang ausübte. Eine besondere Liebe aber hat ihn mit der örtlichen Feuerwehr verbunden. Er erhielt alle Orden und Ehrenzeichen, die es zu erringen gibt, und wurde nach dem Übertritt in die Altersmannschaft zum Ehrenmitglied der Wehr ernannt.

Der ehemalige Ministerpräsident Erwin Teufel sagte einmal: „Nicht der Mann muss zum Amt kommen, sondern das Amt zum Mann.“ Entsprechend erging es auch Werner Lienhard, als er 1978 als Nachrücker eine freigewordene Stelle im Ortschaftsrat besetzte. 2002 war es wieder soweit, als der damalige Ortsvorsteher Fritz Rauer krankheitsbedingt seine Demission einreichen musste. Wieder stand Werner Lienhard bereit, den neuen Dienst zu übernehmen, auch weil alle andere Räte vorher abgewinkt hatten. Sieben Jahre führte er sein Amt mit Augenmaß und auf Ausgleich bedacht. Die Sanierung der Dorfmitte stand auf dem Programm. Glaserstraße und Rathausplatz mit Brunnen wurden neu gestaltet. Ein kultureller Höhepunkt war die legendäre 800- Jahr-Feier, bei der sich die Dorfgemeinschaft an drei Tagen von ihrer besten Seite zeigte.

Werner Lienhard war verheiratet mit Mechthilde, geborene Rombach, die ihm stets den Rücken freihielt. Das Paar hat vier Kinder und mehrere Enkel. Der Verstorbene war ein Schaffer vor dem Herrn. Aber die Ruhe des Alters war ihm nicht vergönnt. Ortsvorsteher Andreas Neininger brachte es in seiner Trauerrede auf den Punkt: Werner Lienhard habe zwar den irdischen Überlebenskampf verloren, aber dafür die himmlische Ewigkeit gewonnen.