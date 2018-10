von SK

Der Herbst in den schönsten Farben und Stimmungen inspirierte unsere Fotografen in den vergangenen Tagen. Die Aufnahmen entstanden in Villingen im Bereich Warenberg (oben), an der Brigach, der Fußgängerbrücke an der Sebastian-Kneipp-Straße sowie am Osianderplatz.

Bilder: Hahne(2)/Götz (3)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein