Sie räumen Tag für Tag den Müll von den Straßen, sorgen dafür, dass die Abwasserkanäle frei und sauber sind, pflegen die städtischen Grünanlagen, stellen Verkehrsschilder auf und noch vieles mehr. Am Samstag boten die Technischen Dienste der Stadt Villingen-Schwenningen (TDVS) interessierten Besuchern einen Einblick in ihre Arbeit, der meist wenig Beachtung geschenkt wird und die für die öffentliche Ordnung und das Erscheinungsbild der Stadt doch so wichtig ist.

TDVS-Mitarbeiter Raimund Debus erläutert beim Tag der offenen Tür der TDVS Besuchern, wie das mit der Kanalreinigung funktioniert. Geruchsempfindlich darf man zumindest nicht sein. | Bild: Sprich, Roland

Bei geführten Rundgängen über das Betriebsgelände auf der Steige bekamen die zahlreichen Besucher demonstriert, welche Arbeiten die insgesamt rund 150 Beschäftigten erledigen. Eine wesentliche Aufgabe ist die Kanalreinigung. Raimund Debus ist einer der Männer, die mit einem von drei Fahrzeugen unterwegs sind, um die Abwasserkanäle sauber zu halten und den Schmutz und Schlamm abzusaugen. Geruchsempfindlich darf man nicht sein. "Aber da gewöhnt man sich dran", sagt Debus. Sind Sanierungsarbeiten notwendig, steigen Männer wie German Roth mit Spezialausrüstungen in die engen Schächte.

Ein großes Thema bei den TDVS ist der Winterdienst. Mit mehreren speziell aufgerüsteten Fahrzeugen sorgt der Winterdienst für freie Straßen und Wege. "Eines unserer neuesten Fahrzeuge hat 250 PS, Allradantrieb und kostet 145 000 Euro", gaben die Mitarbeiter bereitwillig Auskunft. Im großen Salzlager lagern rund 3000 Tonnen Streusalz.

Im Materiallager sind Tausende Artikel vorrätig, die die Mitarbeiter der TDVS für ihre tägliche Arbeit brauchen. Lagerist Dagobert Simeth erläutert, welche Materialien hier aufbewahrt werden. | Bild: Sprich, Roland

Ohne Materiallager geht nichts. In dem großen Lager werden sämtliche Materialien, die die Mitarbeiter tagtäglich benötigen, von Kleidung für die Mitarbeiter bis zum Schraubenzieher, vorgehalten. "Der Betrieb muss laufen", sagte Lagerist Dagobert Simeth. Nichts wäre schlimmer, als wenn wegen eines fehlenden Werkzeugs der Betrieb stillstehen müsste.

Mit beeindruckenden Zahlen konnte auch die doppelstädtische Stadtreinigung aufwarten. Täglich werden in den beiden Stadtteilen und umliegenden Gemeinden 1000 öffentliche Müllbehälter, etwa an Bushaltestelle und in Parkanlagen, von den Mitarbeitern geleert. Hierfür steht ein Spezialfahrzeug zur Verfügung, das den eingesammelten Müll zusammenpresst. Jährlich kommen so rund 320 Tonnen Müll zusammen. Mit Kehrmaschinen verschiedener Größe werden die Straßen und Wege sauber gehalten.

Oliver Pflüger, Amtsleiter der Abteilung Hochbau, ist mit seinem Team unter anderem für die Pflege der 79 städtischen Brunnen zuständig. Und damit auch dafür, dass die Brunnenfiguren über den Winter abgebaut und gegebenenfalls zum Restaurieren gebracht werden. | Bild: Sprich, Roland

Auch der Bereich Verkehrstechnik interessierte die Besucher. Hier werden ausgebleichte Verkehrsschilder erneuert und neue Wegweiser erstellt. Und noch eine Abteilung beeindruckte mit Zahlen: Die Abteilung Hochbau sorgt nicht nur für die Pflege von 79 Brunnen und 166 Brücken in Villingen-Schwenningen.

Sie beseitigt auch Vandalismusspuren und repariert die 250 Sitzbänke, von denen jährlich auf wundersame Weise etwa vier bis fünf Stück abhanden kommen, wie Amtsleiter Oliver Pflüger sagte.

