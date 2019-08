Der vorgesehene Baugrund in der Roten Gasse befindet sich auf einer Altdeponie und ist instabil. Caritas fürchtet hohe Mehrkosten und schaut sich vorsorglich nach einem neuen Grundstück um. Durch weitere Reduzierung der Pflegeplätze droht in Villingen ein größerer Mangel

Die Neubaupläne für das Pflegeheim St. Lioba in der Roten Gasse in Villingen haben einen herben Dämpfer erlitten. Der Untergrund des geplanten Baugrundstücks in der jetzigen Grünanlage des Lioba-Parks ist äußerst instabil und damit möglicherweise