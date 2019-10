Das Thema beinhaltet Brisanz: Die Fraktionen von CDU und Freien Wählern haben beantragt, dass der Baumschutz künftig nur in den beiden großen Stadtbezirken gelten soll. Die kleinen Ortschaften sollen davon ausgenommen werden.

Um diese Forderung dürfte es heute im Technischen Ausschuss (Beginn: 17 Uhr im Rathaus Schwenningen) Diskussionen geben. Die Antragsteller von CDU und Freien Wählern begründen ihren Antrag damit, dass die Teilorte alle im Grünen liegen. „Daraus folgt, dass hier nicht die Notwendigkeit besteht, einzelne Bäume unter besonderen Schutz zu stellen wie in den enger und oft mit Mehrfamilienhäusern ohne Grünanlage bebauten Stadtteilen.“ Das Amt für Stadtgrün argumentiert dagegen, es gehe um den Schutz von ortstypischen und ortsbildprägenden Bäumen auch in den Ortschaften.

Auslöser der Debatte ist ein Lindenbaum auf Privatgrundstück in Weilersbach. Sein Wurzelwerk schädigt die gepflasterte Hofeinfahrt des Nachbarn. Der Eigentümer des Baums will dafür nicht in Haftung genommen werden und beantragte die Fällung. Doch die Stadt verweigerte dies mit dem Hinweis auf den Baumschutz. Die Kosten für die Sanierung der Hofeinfahrt will die Stadt aber nicht übernehmen. Von den neun kleinen Ortschaften haben sich sechs dafür ausgesprochen, die Dörfer vom Baumschutz zu befreien. Das heißt: Ein Privatmann soll jederzeit nach eigenem Gutdünken entscheiden können, ob er auf seinem Grund und Boden einen Baum fällt oder nicht.