von Alexander Hämmerling

Über 400 Besucher strömen an beiden Aufführungstagen zum diesjährigen Schauspielclou der Weilersbacher Theatergruppe. "Die g'mischte Sauna", so der schlüpfrige Titel nach einer Komödie in drei Akten von Hilde Eppensteiner. Die kleine Wirtschaftsclique eines Dorfes versucht mit innovativen Methoden, die Touristik im Örtchen anzukurbeln, gleichzeitig soll der Haussegen nicht schief hängen.

Zum Wintereinbruch im neuen Jahr robben sich die Weilersbacher zu dem Stück in der Glockenberghalle warm aneinander. Auf der Bühne sind einige bekannte Gesichter zugegen, der harte Kern der Weilerbacher Theatergruppe um die Familien Köhler, Erchinger oder Braun. Über 100 Jahre ist das traditionelle Theaterspiel in Weilersbach nun alt und wird zumindest "in der letzten Dekade" im Wechsel durch den örtlichen Fußball-, Musik- und Gesangsverein ausgerichtet. "Bei einer Bestuhlung von 360 Plätzen in der Glockenberghalle sind heute 210 Gäste zu verzeichnen. Gute Stimmung hier", so der Pressewart Ralf Hardy des diesjährigen Ausrichters vom Männergesangsverein.

In dem Stück sind dem Metzger, Bäcker, Friseur und Wirt eines Orts die Steigerung des Fremdenverkehrs mit der Installation einer Sauna für Touristen alle Mühe wert. Als Anschauungsmaterial soll ein Pendant im Nachbarörtchen dienen. Der frivole Besuch der lasziven Örtlichkeit soll vor den Ehefrauen als Ausflug zu einer Zuchtvieh-Ausstellung getarnt werden. Ein unheilvolles Fanal für das verschlafene Nest. Das Publikum goutiert die deftigen und zotigen Witze mit kräftigen Lachern und lautstarkem Beifall.

Die Besetzung

Dieses Jahr standen Ralf Köhler, Rosi Braun, Simon Stern, Franziska Köhler, Clemens Schey, Helmut Erchinger, Denise Braun, Mike Köhler, Maren Butschle und Sigi Reich unter der Regie von Dieter Raufer auf der Bühne in der Glockenbachhalle. Wolfgang Butschle praktizierte als Souffleur, für Maske und Technik zeichneten sich Angela Hauger, Günther Wursthorn und Marc Rapp verantwortlich.