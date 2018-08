Die örtlichen Handwerksbetriebe sind nicht zu beneiden. Neben dem allgegenwärtigen Termindruck hat die extreme Sommerhitze die Männer auf dem Bau zuletzt stark geschlaucht. „Meine Leute sind am Anschlag“, erklärt Andreas Kratt, Chef des gleichnamigen Villinger Holzbaubetriebs. „Die freuen sich jetzt alle auf drei Wochen Handwerkerferien“, berichtet der 50-jährige Zimmermann-Meister.

Zur Person

Andreas Kratt (50), Zimmermannmeister, hat sich vor 18 Jahren mit einem Holzbaubetrieb selbständig gemacht, der sich heute im Industriegebiet Vockenhausen befindet. Er hat acht Mitarbeiter, darunter zwei Auszubildende, im Bereich Holzhandwerk: Zimmerleute, Schreiner und Dachdecker. Spezialisiert ist der Betrieb auf Dachsanierungen- und Dachausbau sowie auf Innenausbau (Treppen, Türen, Böden, Decken). Der verheiratete Vater von vier Kindern ist Mitglied der Villinger Hexenzunft und des Angelsportvereins, hilft an Fastnach als Narrenbaum-Steller bei den Schwenninger Ziegelbuben mit und ist Mitglied im Lionsclub VS-Mitte. Entspannung sucht er oft an seinem Wohnwagen am Riedsee. (est)