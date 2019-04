von Lea Spormann

Bereits das vierte Mal laden die Kunstwerkstätten aus Villingen-Schwenningen zum Tag der offenen Tür ein. Freitag, Samstag und Sonntag können fünf Kunst-Werkstätten besucht werden.

Einige Schmuckstücke, die sie hergestellt hat. | Bild: Lea Spormann

Darunter die Metallgestalltung von Hermann Eckerlin in der Lupfenstraße 23 Schwenningen, die Malerei von Annette Hengstler in der Gewerberstraße 23 Brigachtal, die Hut-Designerin Sabine Hilker in ob dem Dorf 1 Marbach und Ruth Poschmann die Keramikarbeiten macht in der Fichtenstraße 17 Brigachtal.

Von Freitag bis Sonntag kann man bei ihr sehen, wie sie Ringe herstellt. | Bild: Lea Spormann

Die fünfte im Bunde, ist die Schmuck-Designerin Nicole Simon in Villingen in der St. Georgener Straße 20. Bei ihr kann man sich anschauen, wie sie ihre Silberringe anfertigt. "Letztes Jahr kamen am Freitag 40 Leute zu mir, mal sehen wie viele dieses Jahr kommen", sagt sie. Ihr ist es wichtig mit diesem Tag den Leuten einmal zu zeigen wie ihre Arbeiten entstehen.