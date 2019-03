Dieses Mal droht nicht das Dach einzustürzen wie zuletzt beim Theater am Ring. Für viele Villinger bricht aber eine Welt zusammen: Das Heilig-Geist-Spital, das Spittel, steht vor dem Aus. Am Dienstagabend bekam der Stiftungsrat, bestehend aus Stadträten und Ob Roth das Thema serviert: Zum 31. August 2019 müsste eigentlich Betriebsschluss in der Einrichtung sein. Der Spitalfonds als gemeinnützige GmbH der Stadt kämpft nun nach Worten seines Geschäftsführers Günter Reichert um eine Übergangsfrist. Ergebnisse konnte er dazu aber am Mittwoch noch nicht melden.

78 Bewohner derzeit im Haus in den Erbsenlachen untergebracht. Das 1978 erbaute Gebäude ist erkennbar in die Jahre gekommen, der Putz bröckelt, mit dem Pflegeheim am Warenbach ist die Nachfolge-Einrichtung gebaut und weitgehend in Betrieb. Es gibt dort laut Reichert auch noch freie Kapazitäten: 30 Plätze auf einer Etage. Dies auch, wie auch Heimleiter Jakob Broll am Mittwoch auf Nachfrage in einem kurzfristig einberufenen Pressegespräch erklärte, weil es Probleme gebe, genügend Pflegefachkräfte zu finden.

Was nun im Villinger Spittel? 30 freie Plätze am Warenbach und 78 Bewohner in den Erbsenlachen. Das Problem für den Spitalfonds umfasst damit mindestens 48 schutzbedürftige Bürger. Aber will und kann jeder dieser Senioren einfach so noch einmal umziehen? In einem Informationsgespräch am 7. April will man Bewohner und Angehörige informieren, ein Info-Schreiben sei bereits, so Reichert, vorab versandt.

Für Betroffene ist der Wechsel vom Haus Schertlestraße an den Warenbach auch ein finanzielles Thema. in den monatlichen Pflegeheimgebühren ist auch der Posten des Investitionskostenzuschusses enthalten. Dieser betrage, so Reichert, beim alten Haus 7,16 pro Tag und beim neuen Haus 25,86 Euro je Pflegetag.

"Die Mitarbeiter müssen keine Angst haben", sagte der Spitalfonds-Geschäftsführer am Mittwoch weiter. Alle können in der Einrichtung in der Südstadt am Warenbach übernommen werden. Reichert und Broll räumten auf Nachfrage ein, dass mehrere zeitlich befristete Verträge ausliefen und nicht verlängert werden könnten.

Das Problem sei dem Stiftungsrat sei längerem bekannt, führte Günter Reichert am Mittwoch aus. "Seit einem Dreivierteljahr" liefen die Gespräche. "Wie haben bis zuletzt geglaubt, am Standort eine Lösung zu finden. Sicherheitsaspekte vor allem beim Brandschutz und bauliche Besonderheiten verhinderten dies aber nun definitiv. Die Landesheimbauverordnung trat zum 1. September 2009 in Kraft. Für bestehende Heime gelten die Regelungen der Verordnung nach einer Übergangsfrist von zehn Jahren, also ab 1. September 2019.

Das Haus an der Schertlestraße sei in Schottenbauweise erstellt, jede Wand sei tragend. Eine Veränderung der Raumsituationen ist somit zwar nicht unmöglich, aber extrem teuer. Weiter gibt es Sicherheitsvorschriften, wie lange verbautes Material einem Brand standhalten muss. Hier erfülle die Einrichtung in den Erbsenlachen die Auflagen deutlich nicht mehr. Auch die Flure seien teils nicht breit genug. 1,80 Meter lichte Breite seien hier gefordert, um Rettungswege zu ermöglichen. Eine Bildung von Pflegegruppen sei somit nicht möglich.