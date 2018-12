Wolfgang Mallach ist ein Mann, der Dinge anpackt. Nichts zu tun ist für den 61-Jährigen verschwendetet Zeit. Und Zeit ist kostbar. Anstatt zu hadern, versucht er das Beste aus Situationen zu machen, blickt positiv in die Zukunft. Das ist bemerkenswert, angesichts seiner Krankheit. Im Jahr 2002 erhielt er die Diagnose Multiple Sklerose (MS). Mittlerweile ist der Polizei-Hauptkommissar an den Rollstuhl gefesselt, seine Arme und Beine gehorchen ihm nur noch stark eingeschränkt. Über der linken Brusttasche zieren Ehrennadeln und Auszeichnungen seine Dienstuniform. Kollegen begrüßt er mit einem einfachen Faust-Kontakt. Nun hat sich der Beamte mit einer nicht alltäglichen Spendenaktion an die Öffentlichkeit gewendet. Er sammelt auf seiner Internetseite "Mach Mallach mobil" Spenden für sich selbst, um die horrenden Kosten, die durch seine Schwerbehinderung anfallen, zu decken. Sein einziger Wunsch ist es, mobil zu bleiben und weiter am Leben teilnehmen zu können.

Warum muss er Spenden sammeln?

Als Beamter mit über 40 Dienstjahren sollte man doch eigentlich ein gutes Auskommen haben. Das stimmt. In seinem speziellen Fall geht die Rechnung jedoch nicht auf. Von seinem Gehalt und seiner künftigen Pension, bleibt ihm trotz Pflegestufe vier kein Geld übrig. "Für schwerbehinderte Menschen ist alles teurer, die Wohnung, das Auto, und vieles mehr", erklärt Mallach. Für jede Unterstützung müsse man kämpfen. Zum Beispiel für einen neuen Rollstuhl, der über 40.000 Euro kostet. Dieser soll sein acht Jahre altes Exemplar ersetzen, um sich gelegentlich hinlegen und aufrichten zu können. Das sei für seine Nerven, Muskeln und Gelenke förderlich und notwendig. Es handelt sich daher nicht um ein Rollstuhl von der Stange, sondern um ein eine Spezialanfertigung, die auch den 1,93 Meter großen ehemaligen Leistungssportler sicher trägt. Der Kostenträger würde lieber weniger für ein ungeeignetes Modell bezahlen. Diesen steten Kampf um Leistungen findet der 61-Jährige ungerecht. In der kommenden Woche trifft man sich vor Gericht.

Wie viel Geld benötigt er?

Auch um die Finanzierung für seinen umgebauten Transporter musste Mallach kämpfen. Von insgesamt 240.000 Euro wurden lediglich 110.000 Euro übernommen. Er selbst finanzierte 130.000 Euro aus eigener Tasche und verschuldete sich. Alles nur, um am weiterhin am Arbeitsleben teilnehmen zu können und sich ein Stück selbstbestimmtes Leben zu bewahren. Weitere versteckte Kosten entstehen für einen entsprechenden Carport, Stromanschlüsse, und viele andere kleine Dinge. 175.000 Euro möchte er so zusammenbekommen. "Wenn jeder nur einen Euro gibt, ist der Betrag schnell erreicht", rechnet er vor. Das Spendengeld landet nicht auf seinem eigenen Konto. Der Verein Mobil mit Behinderung hat ein zweckgebundenes Spendenkonto für Mallach eingerichtet.

So funktioniert das Fahrzeug

Über eine Fernbedienung kann Mallach die Türe des Transporters öffnen.

Video: Fröhlich, Jens

Danach fährt eine Art Hebebühne aus und senkt sich zum Boden herab.

Video: Fröhlich, Jens

Mallach rangiert mit dem Rollstuhl rückwärts auf die Rampe und wir dann angehoben.

Video: Fröhlich, Jens

Im Fahrzeug kann er seinen Rollstuhl direkt hinter dem Lenkrad fixieren.

Video: Fröhlich, Jens

Über Sprachsteuerung und zwei Steuerknüppel lässt sich das Fahrzeug starten und lenken. Um mit dem Transporter fahren zu dürfen, musste er die Fahrschule besuchen. Regelmäßig wird wird seinen Fahrtüchtigkeit medizinisch untersucht.

Bild: Fröhlich, Jens

Wie ist der aktuelle Stand?

2300 Euro sind mittlerweile auf dem Konto gelandet. Die Spender sind bunt gemischt. "Es sind mir fremde Menschen darunter, aber auch Leute, die ich kenne", erzählt er. Ganz besonders freut ihn, dass auch einige junge Polizeikollegen auf der Unterstützerliste auftauchen. "Bei einigen Namen sind mir die Tränen gekommen", gibt er zu. Neben ersten Euros hat der 61-Jährige auch positive Rückmeldungen zu seinem öffentlichen Spendenaufruf bekommen, der ihm, wie er sagt, "nicht leicht gefallen ist." Sollte mehr Geld als die benötigte Summe zusammenkommen, will der Beamte das Geld seinerseits an die Aktion Mensch spenden.

Die Krankheit

2002 erfuhr Mallach von seiner Krankheit. Anfangs reichten ihm noch Gehhilfen im Alltag, doch sein Gesundheitszustand verschlechterte sich von Jahr zu Jahr. Seit 2006 sitzt er im Rollstuhl, ist zwingend auf technische Hilfsmittel wie sein Transporter und den elektrischen Rollstuhl angewiesen. Seine Wohnung in der Villinger Südstadt ist barrierefrei. Nichtsdestotrotz ist er stets auf die Unterstützung von Pflegepersonal angewiesen. Bei der Krankheit richtet sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper. Es kommt zu Entzündungen im zentralen Nervensystem, was unter anderem Muskelschwäche und Lähmungen in Armen und Beinen hervorrufen kann.

Lebenslauf

Aktuell arbeitet Mallach an der Schwenninger Polizeihochschule, ist dort als Sachbearbeiter im Dienst. Parallel dazu war er lange Jahre gewählter Personalrat und Vertrauensperson für Schwerbehinderte – am Standort und für weiteren sechs Hochschulstandorten im Land. Ende Januar 2019 möchte er sich mit 61 Jahren in den Ruhestand verabschieden, ein Jahr später als geplant. "Ich wollte meine Studenten noch bei ihren Abschlussarbeiten begleiten." Auch die Nachfolgersuche für den Posten als Vertrauensperson lag ihm am Herzen. "Bereits nach der Diagnose wurde mir nahegelegt, mich aus dem Dienst zurückzuziehen", erinnert er sich. Das kam für die Kämpfernatur jedoch nie in Frage. 1975 trat er in den Polizeidienst ein. In seiner über 40 Jahre langen Polizei-Laufbahn setzte er sich für Reformen ein, versuchte den Polizeidienst mit Erkenntnissen aus Forschung und Lehre zu modernisieren, wie zum Beispiel den Bereich der Selbstverteidigung. Nach seinem Dienstantritt im Jahr 1975 in Tübingen arbeitete er zum Beispiel im Streifendienst, bei der Schutz- und Kriminalpolizei, als Stabsmitarbeiter, im Lagezentrum des Innenministeriums sowie im Rauschgiftdezernat. Er absolvierte die Fachhochschulreife und ein Studium, bildete sich unter anderem als Konfliktberater und Vertrauensperson fort. Seit 1994 ist er an der Hochschule für Polizei tätig. Mallach hat eine Tochter (21) und einen Sohn (31), der ihn bei der Spendenaktion unterstützt.

Vom Leistungssport zum Ehrenamt

Wolfgang Mallach war Leistungssportler. Im Judo gewann er zahlreiche Titel und stand kurz vor einer Profikarriere in der Bundesliga. Er lief Marathon und nahm an einem Ultra-Langstreckenlauf teil. Auch als Trainer war er erfolgreich. Nach der MS-Diagnose münzte er seinen sportlichen Eifer um. "Ich bekam die wertvolle Gelegenheit, weitere bereichernde Facetten des Lebens kennenzulernen", ist auf seiner Internetseite zu lesen. Fortan engagierte er sich für die Interessen von Menschen mit Behinderung. Mallach war an der Gründung mehrere Selbsthilfegruppen im Kreis beteiligt, wie zum Beispiel die Selbsthilfegruppe Inklusion, wo er bis heute als Gruppensprecher und Bürgermentor fungiert. Seit August leitet er die lokale Kontaktstelle des Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderter.

Was er im Ruhestand vorhat

Der 61-Jährige hat nicht vor, sich ab dem kommenden Jahr zurückzulehnen. Für die Grünen-Fraktion will Mallach sich für die Gemeinderatswahl in der Doppelstadt aufstellen lassen, um seine Verwaltungserfahrung sowie sein qualifiziertes Wissen zu den Themen Barrierefreiheit und Inklusion in das Gremium einzubringen. Auch sein ehrenamtliches Engagement will er fortführen. Auf seiner Spenden-Seite im Netz sollen weitere Informationen zur Krankheit und zu Hilfsangeboten veröffentlicht werden. Voraussetzung für alle seine Pläne ist jedoch, dass er mobil bleibt. "Jeder Tag ist eine neue Herausforderung für mich." Dafür kämpft er.

Weitere Informationen

