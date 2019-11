Kein happy Halloween in Villingen: Vandalen haben sich in der so genannten Geisternacht über ein sorgsam behütetes Villinger Relikt hergemacht.

Empörung in der Hammerhalde: In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte über die Lorettokapelle hergefallen und haben an dem schmucken Gotteshaus sowie in der Umgebung eine Spur der Verwüstung hinterlassen.Anwohner alarmierten den SÜDKURIER. Sie hatten