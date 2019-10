„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.“ Das ist ein viel gebrauchtes Kuckuckszitat; es stammt nicht von Karl Valentin, sondern wurde ihm nur untergeschoben. Dass der Ausspruch allerdings in der Sache stimmt, lässt sich an einem Beispiel aus dem Spielzeitbuch 2019/20 des Amtes für Kultur VS besonders gut belegen.

Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier und Projektleiterin Sandra Bummel haben ihre ganze Professionalität in Händels „Giustino“ als Marionettenoper gesteckt.

Das kunstvolle Werk, das so viel Arbeit macht, hat einen Namen: „Giustino“. Diese Oper in drei Akten von Georg Friedrich Händel wird am 22. November im Theater am Ring aufgeführt – nicht wie üblich mit Bühnendarstellern, sondern mit dem ausgezeichneten Mailänder Marionettentheater Carlo Colla e Figli. Darüber hinaus werden sechs Gesangssolisten und an die 30 Instrumentalisten der erstklassigen Berliner Lautten Compagney unter der Leitung von Jörn Andresen, Chordirektor der Semperoper Dresden, zu erleben sein.

Jede Menge Arbeit

Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier sagt: „Das ist die aufwändigste Produktion unserer gesamten Spielzeit.“ Was dem zu erwartenden Kunstgenuss vorausgeht, ist tatsächlich eine erhebliche Menge an Arbeit. Sie wird durch Sandra Bummel wesentlich unterstützt, die im Amt für Kultur als Projektleiterin tätig ist. Aber auch weitere Umstände sind für das Gelingen eines solchen Vorhabens relevant.

Die Instrumentalisten der Lautten Compagney aus Berlin sind Perfektionisten in Sachen historisch informierter Aufführungspraxis.

Voraussetzungen: Eine „Giustino“-Produktion kann im Theater am Ring nur zustande kommen, wenn materielle Faktoren wie zum Beispiel die Finanzierung mit immateriellen stimmig zusammengeführt werden. So braucht es die engagierte Begeisterung für die Sache, ein gerüttelt Maß an Berufserfahrung, eine tragfähige Einbindung in zuverlässige Netzwerke und Partnerschaften und nicht zuletzt eine aufmerksame Kundenorientierung.

Dobmeiers Ausgangsüberlegung war, dass die Aufführung der Händel-Oper „Rinaldo“ in VS vor gut fünf Jahren 550 Besucher begeistert hatte. So etwas könnte sich ­gerne wiederholen. Das damalige ­Marionettenspiel war herzerfrischend, ein Solistensextett überzeugte sängerisch und die Lautten Compagney spielte souverän auf. Ein opulentes Barockambiente einschließlich des Aufmarsches ganzer Heerscharen ist hier im Theater nur im Kleinen zu verwirklichen. Händels Musik ist hinreißend und unvergessen ist, wie seinerzeit das Gesamtensemble beim Publikum starke Emotionen ausgelöst hat. Netzwerke: Ohne gute Beziehungen zu Kulturpartnern ist ein „Giustino“ in einer Stadt wie VS nicht zu bewältigen. Eine Truppe von rund 15 italienischen Marionettenspielern samt eigener Bühne und etlichen Puppen, ein ausgewachsenes Kammerorchester und ein Solistensextett finden sich nur dann zusammen, wenn sie eine ganze Tournee in ihre Kalender bekommen. Dobmeier hat zum Beispiel die schweizerischen Orte Olten und Visp mit ins Boot geholt und kann damit Kosten mindern. Die komplexen Planungsprozesse haben sich über zweieinhalb Jahre hingezogen. Olten hat ein Stadttheater, Visp im Wallis mit seinen 8000 Einwohnern verfügt über ein modernes Kongress- und Kulturzentrum mit knapp 600 Sitzplätzen. In der Selbstdarstellung dieser Gemeinde heißt es, „die Visper waren seit jeher ein theaterfreudiges Völklein“ – das muss man wissen.

Nicht nur auf „Giustino“ darf das Publikum gespannt sein, sondern zudem auf einen Weltstar, die US-amerikanische Mezzosopranistin Vivica Genaux. Sie wird zusammen mit dem Countertenor Lawrence Zazzo und wiederum der Lautten Compagney am 5. Dezember im Franziskaner auftreten – im Planungsverbund mit „Giustino“. Wer ein Kombiticket für beide Veranstaltungen löst, bekommt 20 Prozent Ermäßigung. Organisationsanforderungen: Zwei Tage lang vor „Giustino“ müssen die Sängerinnen und Sänger sowie die Instrumentalisten intensiv im Franziskaner proben. Sie haben das Werk zwar im Repertoire, aber es wird sich jetzt nach längerer Pause um eine Wiederaufnahme handeln. Parallel dazu wird im Theater am Ring während zwei Tagen die Marionettenbühne samt Spielgerüst aufgebaut; sie wird die ganze Breite der Bühne ausfüllen. Die hiesige Bühnenmeisterei wird beim Aufbau und bei der Einrichtung der Lichttechnik mit ihrer Professionalität zur Verfügung stehen. Der komplette Abbau unmittelbar nach der Veranstaltung muss in Nachtarbeit erledigt werden. Sandra Bummel kümmert sich ganz nebenbei um die Unterbringung der knapp 50 Gäste im Hotel: „Kein Problem“, sagt sie.