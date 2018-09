von SK

Es soll bei der offiziellen Bewerbervorstellung der Stadt Villingen-Schwenningen geschehen sein. OB-Kandidat Cem Yazici schildert die Szene so: Detlev Bührer soll zu OB Kubon das folgende gesagt haben: Zum Glück müssen wir uns den nicht noch anhören. Kubons Replik laut Yazici: Der ist nicht gut.

Angeblich soll die Szene in einem Video der Stadt zu sehen gewesen sein, das Video sei nun nicht mehr im Netz vorhanden. Dies berichten auch andere in den Sozialen Netzwerken.

Für den Abend ist eine Erklärung von OB Rupert Kubon angekündigt. Reagiert hat OB-Kandidat Röber. Er fürchtet offenbar als Referent von Rupert Kubon, dass die Sache auch mit ihm heimgehen könnte. Röber erklärt per Pressemitteilung im Wortlaut am Freitag, 14.30 Uhr:

"Wie aus den sozialen Medien zu erfahren war, wurde der OB-Kandidat Cem Yazici während der öffentlichen Vorstellung der Stadt VS in der Polizeihochschule abschätzig besprochen, nachdem dieser krankheitsbedingt die Veranstaltung verlassen hat. Jörg Röber fordert den Bürgermeister Detlev Bührer und den Oberbürgermeister Rupert Kubon auf, die Vorwürfe schnell zu klären. „Eine Diffamierung von Mitbewerbern geht gar nicht. Ich bin von Anfang an für einen fairen, sportlichen Wettbewerb.“

