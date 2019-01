von Hans-Jürgen Götz

Ab kommenden Sonntag gibt es sie wieder, jeden Tag, vier Wochen lang: die Vesperkirche der evangelischen Paulus-Gemeinde in Schwenningen. Dazu wird die Pauluskirche zunächst einmal komplett ausgeräumt und als Gaststätte mit Essensausgabe eingerichtet. Das Team rund um Pfarrer Andreas Güntter arbeitet bereits seit Montag daran und freut sich schon auf die ersten Mittagsgäste, die dann ab Sonntag jeden Tag von 11 bis 15 Uhr eine warme Mahlzeit zu sich nehmen können. Zusammen mit Pastor Hans-Ulrich Hofmann und Pfarrerin Karin Ott organisiert Güntter diese Aktion nun schon im 16. Jahr.

Insgesamt wirken über 440 Helfer mit. Dabei kommen auch jedes Jahr immer wieder neue Helfer dazu. Im Gegensatz zu vielen Vereinen gibt es hier keine Nachwuchssorgen. Die Menschen wollen einfach nur helfen, sich aber trotzdem nicht dauerhaft gebunden fühlen. Das kommt in der heutigen Zeit vielen entgegen.

Auch verschiedene Firmen aus der Stadt unterstützen diese Aktion zusammen mit ihren Auszubildenden. Immerhin braucht es pro Tag 45 Helfer, um die rund 250 Mahlzeiten ausgeben zu können, Geschirr zu waschen und alles entsprechend zu organisieren. Eine Mahlzeit kostet einen Euro. Dieser Beitrag ist aber absolut freiwillig und viele, die es sich leisten können, geben gerne auch mehr. Dafür werden in der Vesperkirche zwei verschiedene Menüs zu Auswahl angeboten, auch für Vegetarier. Und zum Nachtisch gibt es Kaffee und Kuchen. Die Speisen werden jeden Tag frisch im Franziskusheim zubereitet und die Torten und Kuchen kommen aus Spenden von Cafés und Konditoreien aus der Stadt.

Hartmut Machauer (links) und Thomas End richten auf der Empore das "Café" ein. | Bild: Hans-Juergen Goetz

„Mit diesem Angebot wollen wir auch eine Möglichkeit der Begegnung aller Lebensschichten schaffen“, so Pfarrer Güntter. „Fast die Hälfte unserer Besucher ist in diesem Sinne nicht wirklich bedürftig, schätzen aber den Kontakt untereinander, wollen unterstützen und bringen auch entsprechende Spendenbeiträge mit.“ Spenden kommen auch aus der Industrie, Handwerksbetrieben und von den Gemeindemitgliedern. Dabei kommen jedes Jahr rund 50 000 Euro zusammen.

Ab Sonntag gibt es in der Vesperkirche wieder jeden Tag zwei warme Mahlzeiten zur Auswahl.

Der Zulauf an Helfern, Spenden und auch Mittagsgästen nahm über die Jahre hinweg beständig zu. „Viele Gäste wissen es zu schätzen, dass Sie ausnahmsweise auch einmal von anderen bedient und verwöhnt werden“, erzählt Güntter. "Wer alleinerziehend mit mehreren Kindern ist, für den ist das alles andere als eine Selbstverständlichkeit.“ Ergänzt wird die Vesperkirche auch durch ein kulturelles Angebot. „Nur weil ich arm bin und mir keine Konzertkarte mehr leisten kann, bin ich doch immer noch an Musik und Kultur interessiert“, sagte im vergangenen Jahr einer der Gäste zu Pfarrer Güntter. Und so bietet das Team an verschiedenen Abenden kulturelle Angebote an. Natürlich treten alle Künstler auch dabei kostenlos auf.

Aber der Bedarf an Begegnungsmöglichkeiten und preiswerten warmen Mahlzeiten besteht auch das ganze Jahr über. Und so wurde unter dem Motto „Vesperkirche Plus“ ein weiteres Angebot geschaffen, wo einmal im Monat in der Friedenskirche eine warme Mahlzeit angeboten wird.