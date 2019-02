von SK

Bis auf die Vöhrenbacher Breghäusle-Loipe sind im Loipenverbund Ostschwarzwald alle Strecken gespurt. "Die Loipen werden von uns bei sicherer Schneelage zeitnah nach Schneefallende und sicherer Wetterprognose hergerichtet", erläutert der stellvertretende Forstamtsleiter Roland Brauner und wünscht den Nutzern viel Spaß beim Langlauf-Vergnügen. Die Wintersportler werden jedoch darum gebeten, sich einen Loipenbändel zu kaufen. Nur so könne man den langfristigen Erhalt des Langlaufnetzes unterstützen. Dafür steht Wintersportlern ein großes, verbundenes Streckennetz zur Verfügung.

In folgenden Ausgabestellen können die Bändel und die Plakette für zehn Euro pro Erwachsener erworben werden. Kinder und Schüler sind frei und benötigen keine Bändel. In Villingen-Schwenningen gibt es Bändel im Forstamt, bei der Tourist-Info, bei Sport Vision, Sport Stähle, Optik Singer und in der Geschäftsstelle des Skiclubs, außerdem bei Sport Weiß in Obereschach und bei Sport Bartler in Brigachtal. In Unterkirnach sind sie bei Tourist-Information und im Hapimag-Resort erhältlich. In Vöhrenbach gibt es die Bändel beim Skiclub und bei der Bürger- und Touristinfo im Rathaus.

Der Loipenverbund ist im Jahr 2011 am Ostrand des Schwarzwaldes entstanden. Damals haben die Städte Villingen-Schwenningen und Vöhrenbach sowie die Gemeinde Unterkirnach ihre Einzelloipen miteinander vernetzt. Über den aktuellen Zustand der Loipen und den Schneeverhältnissen können sich Wintersportler auf der Homepage der Stadt Villingen-Schwenningen sowie rund um die Uhr beim städtischen Loipentelefon unter der Telefonnummer 07721/82-1599 informieren.