von Redaktion

VS hat Geschichte. Ein wesentlicher Bestandteil davon ist die Zeit in der Schwenningen die Uhrenstadt Nummer Eins in der Welt war. Uhren aus Schwenningen waren überall bekannt. An diese Geschichte will die Guggenmusik Fetzä Bätscher mit ihrem diesjährigen neuen Häs erinnern. „Wir haben uns diesmal für ein stilechtes Uhrenstadt-Outfit entschieden“, so Martina Dechant, die musikalische Leiterin der Gruppe. Und das neue Häs kann sich sehen lassen. Es stellt eine vergangene Epoche dar, nämlich die viktorianische Zeit, in der auch die Anfänge der Uhrenindustrie in Schwenningen lagen. Die Kostüme haben jeweils rund 300 Euro gekostet und wurden zur Hälfte von dem Verein und zur anderen Hälfte von den Teilnehmern finanziert, berichtet Wolfgang Feilen, der Pressesprecher der Gruppe. Kreiert hat das Kostüm der Kostümausschuss zur 25-Jahr-Feier der Fetzä Bätscher.

So bunt und fetzig sah das Häs der Fetzä Bätscher bislang aus. Bilder: Feilen | Bild: Wolfgang Feilen

Die Damen tragen Schnürmieder und Korsett, gepaart mit bodenlangen Röcken. Die Kleider sind reich verziert mit Spitzen, Rüschen und Stickereien. Die Herren tragen typischerweise Reithosen und enganliegende Westen. Ein Frack oder Gehrock rundet das Ganze, bei Damen wie Herren, ab. Als Kopfbedeckung gibt’s den klassischen Zylinder in zwei verschiedenen Größen. „Der Zylinder ist sehr wichtig“, so Dechant, „denn nur so galt man damals als vollständig angezogen". „Die viktorianische Mode ist allerdings alles andere als bequem, pflegeleicht und schon gar nicht einfach an- und auszuziehen“, weiß Dechant. „Jammern darf man nicht über Korsett und Knöpfe. Und schließlich haben wir keine Zofen wie die Herrschaft der Uhrenstadt vergangener Tage“, schmunzelt Dechant. In Auftrag gegeben hat der Verein seine Kostüme im Allerley Store in Villingen.

Bei dem Fotoshooting im Uhrenmuseum vergangenen Sonntag gab es dann auch für die 35-köpfige Gruppe einiges zu sehen. Da standen Maschinen, Gerätschaften, Werkzeuge, eben alles was man für eine tolle Kulisse braucht. „Wir wurden gut empfangen und mit Kaffee versorgt“, freut sich Dechant, die betont, dass die beiden Damen aus dem Uhrenmuseum mit Rat und Tat zur Seite standen und auch Fotos für die Gruppe geschossen haben. Es gab auch eine Vielzahl Artefakte aus der Zeit der Uhrenindustrie, mit der sich die Gruppe ihr Häs verschönern und verzieren konnte. Originale Zahnräder, Uhrzeiger und allerlei aus den Händen der Schwenninger Uhrmacher finden sich jetzt am neuen Häs der Fetzä Bätscher wieder.

Die nächsten Auftritte und Umzüge in der Region, bei denen man das neue Häs bestaunen kann ist am 26. Januar beim Rucksackball der Bettelwieber in Burgberg und beim Kappenabend der Fleck-Fleck am 2. Februar.