Die meisten Eltern sähen die Gespräche zur Grundschulempfehlung nicht als Beratung, sagt Stephanie Schick, Schulleiterin der Golden-Bühl-Schule in Villingen: „Die Rückmeldungen der Grundschulkolleginnen sind so, dass viele Eltern mit der Einstellung kommen: Wir haben uns entschieden und hören uns das an.“

Bis Ende Januar müssen die Informations- und Beratungsgespräche zur Grundschulempfehlung mit den Eltern von Viertklässlern in Baden-Württemberg abgeschlossen sein. Danach werden die Empfehlungen ausgegeben. Diese müssen seit vergangenem Jahr bei der Anmeldung an weiterführende Schulen vorgelegt werden.

Die Entscheidung, welche Schulart ihre Kinder künftig besuchen, liegt aber nach wie vor bei den Eltern. Nachdem sie die Grundschulempfehlung erhalten haben, müssen sie innerhalb von vier Schultagen entscheiden, ob sie eine besondere, externe Beratung wünschen. So sieht es der Zeitplan des Kultusministeriums vor.

Schulen nehmen Empfehlung ernst

Es geschehe selten, dass Eltern ihre Meinung durch die Gespräche zur Grundschulempfehlung änderten, sagt Stephanie Schick. „Keiner sieht sein Kind zum Beispiel auf einer Werkrealschule.“ Dass die Empfehlungen nicht verbindlich seien, mache etwas mit den Eltern. „Wir erleben aber nicht, dass sich die Eltern massiv dagegen auflehnen“, so Schick.

An der Südstadtschule in Villingen sei die Akzeptanz bei den Eltern gegenüber der Grundschulempfehlung sehr groß, sagt Schulleiter Elmar Dressel. Es gäbe zwar Ausnahmen, etwa Eltern, die ihr Kind mit einer Hauptschulempfehlung aufs Gymnasium schicken wollten, räumt Dressel ein. „Aber generell ist die Übereinstimmung zwischen Eltern und Lehrern erstaunlich hoch“, betont er. Allerdings würden an der Südstadtschule auch relativ häufig Gymnasialempfehlungen ausgesprochen, da sich die Schule in einer gutbürgerlichen Wohngegend befinde mit leistungsstarken Schülern.

Stephanie Schick und Elmar Dressel betonen beide die Qualität der Grundschulempfehlungen. „Die Empfehlung ist eine Gruppenentscheidung und eine aktuelle Ist-Stand-Beschreibung“, führt Schick aus. An der Golden-Bühl-Schule spielten dabei nicht nur die schriftlichen Leistungen, sondern auch soziale Kompetenzen und vor allem die Lernmotivation eine Rolle. Auch Elmar Dressel betont, dass bei der Empfehlung das ganze Lern- und Sozialverhalten berücksichtigt werde: „Auf die Empfehlung ist großer Verlass, denn die Lehrer kennen die Kinder sehr gut mit ihren Stärken und Schwächen.“

„Bitte nehmen Sie die Grundschulempfehlung ernst“, sagt Jochen von der Hardt, Schulleiter des Gymnasiums am Romäusring. | Bild: Stefan Simon

Die Grundschulempfehlung spiele auch für die Gemeinschaftsschule an der Golden-Bühl-Schule ein wichtige Rolle, führt Stephanie Schick aus. „Es ist eine Empfehlung, wie die Kinder individuell gefördert werden können“, sagt sie. Auch am Gymnasium am Romäusring werde der Grundschulempfehlung ein hoher Stellenwert zugemessen, betont Schulleiter Jochen von der Hardt. Dementsprechend würden er und seine Kollegen auch die Eltern bei den Aufnahmegesprächen beraten. „Die wenigsten ändern aber ihre Meinung, auch wenn ihr Kind keine Gymnasialempfehlung hat“, sagt von der Hardt.

Allerdings zeigten sich die Eltern aufgrund der Beratungsgespräche offener, wenn das Kind nach einem Jahr die Schule wechseln müsse, da es die geforderten Leistungen nicht erbringen kann. In den letzten Jahren habe zum einen die Anzahl der Kinder, die ohne entsprechende Empfehlung ans Gymnasium wechselten zugenommen, führt von der Hardt aus. Zum anderen würden auch mehr Kinder nach einem Jahr abbrechen. Einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Tendenzen wolle und könne er aber nicht herstellen, betont von der Hardt.

„Den Eltern möchte ich einfach sagen: Bitte nehmen Sie die Grundschulempfehlung ernst“, so von der Hardt. Es gäbe nämlich viele Möglichkeiten, das Abitur zu erlangen. Dabei sei es unerheblich, ob ein Kind zuerst das Gymnasium oder eine Realschule besucht habe, da es verschiedene Anschlussmöglichkeiten gäbe.

„Übergänge auf die Realschulen haben zugenommen“, stellt die Leitende Schulamtsdirektorin Sabine Rösner fest. | Bild: Rp

Realschulen legen zu

In Baden-Württemberg haben laut Kultusministerium die Übergangsquoten an Gymnasien zum Schuljahr 2018/19 leicht ab- und jene auf Realschulen leicht zugenommen. „Das passt zu unseren Beobachtungen“, sagt Sabine Rösner, die das Staatliche Schulamt Donaueschingen leitet. „Im gesamten Bezirk haben in den vergangenen Jahren auch die Übergänge auf die Haupt- und Werkrealschulen zugenommen“, so Rösner. Für Villingen-Schwenningen zeigen die Zahlen der Schulstatistik, dass die Übergänge an die Realschule dem landesweiten Trend entsprechen, bei Gymnasien und Werkrealschulen jedoch nicht.