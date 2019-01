von Roland Dürrhammer

Vor fünf Jahren gab es die erste Idee eines Mensa-Anbaus für die Grundschule Rietheim. Jetzt rückt das Projekt in greifbare Nähe. Amtsleiter Dieter Kleinhans und Architekt Markus Goike vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau (GHO) haben in der Ortschaftsratsitzung die Entwurfsplanung für den Mensa-Anbau vorgestellt.

Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler blickte auf die vergangenen fünf Jahre zurück, als die ersten Ideen und Überlegungen für den Anbau mit der Schulleitung besprochen wurden. Seit 2014 hat die Gemeinde für den Zweck stolze 200 000 Euro angespart. "Im städtischen Haushalt wurden auf Grundlage einer Kostenschätzung 405 000 Euro für das Projekt eingestellt und heute gilt es im Rat einen formalen Planungsbeschluss zu treffen, damit weitere Schritte möglich werden", so Kleinhans. Die sei erforderlich bei Projekten, die teurer als 80 000 Euro seien.

Etwas überfordert damit, gleich einen Planungsbeschluss über 405 000 Euro zu fassen, zeigte sich Ortschaftsrat Martin Heine. "Wir bekommen hier einen Plan vorgelegt und werden vor vollendete Tatsachen gestellt, wissen aber nicht, was wir für die hohen Kosten bekommen", sagt Heine, der sich mehrmals in der Sitzung darüber beklagte, zu wenig Vorabinformationen über anstehende Beschlüsse zu haben, um sich ausreichend vorbereiten zu können. Konkrete Beispiele konnte Heine auf Nachfrage von Furtwängler nicht nennen.

Kleinhans betonte wiederholt, dass es beim dem Planungsbeschluss um eine formale Beschlussfassung ginge, damit weitere Ingenieurleistungen beauftragt werden könnten. Für die Kostenschätzung, die auf Erfahrungswerten basiert, benötige man nun mal eine Entwurfsplanung, die keineswegs die endgültige Version darstelle. "In die Entwurfsplanung werden alle Beteiligten, Nutzer und Entscheider mit einbezogen, die baulichen Gegebenheiten vor Ort besprochen und auch die Kostenaufschlüsselung dargestellt", beruhigte Kleinhans. Zuvor gehe der Planungsbeschluss am 5. Februar noch zur Abstimmung in den Technischen Ausschuss. "Ein Baubeginn wäre im Sommer möglich, mit Fertigstellung im Frühjahr 2020", schätzt Kleinhans. Nachdem Kleinhans nochmals deutlich erläutert hatte, dass sich die Räte damit nicht auf die Ausführung festlegen, wurde der Planungsbeschluss einstimmig gefasst.

Für wiederholte Diskussionen im Rat sorgte die Ankündigung von Furtwängler, ein generelles Parkverbot auf den Parkplätzen der Grundschule Rietheim auszusprechen. "Die Parkplätz sind ausschließlich für das Schul- und Kindergartenpersonal sowie für Veranstaltungen in der Turn-und Festhalle vorgesehen", betont Furtwängler. Für den Ärger sorgen wiederholt Anlieger, die die Parkplätze als Dauerparker nutzen. "Es gibt Vermieter, die ihren Mietern keinen Stellplatz zur Verfügung stellen und denen sagen, dass sie an der Schule parken können", argumentiert Furtwängler. Es sei ungerecht denen Vermietern gegenüber, die einen Stellplatz einrichten würden. Auch wehrt sich Furtwängler gegen eine Parkplatzfreigabe, wie vielerorts üblich, in der schulfreien Zeit zwischen 19 Uhr und 7 Uhr. "Das funktioniert nicht und auch Hinweise, das unberechtigt geparkt wird, blieben unbeachtet", gab sich Furtwängler hartnäckig.

Kein Verständnis dafür zeigte der Ortschaftsrat. "Ein Freigabe zwischen 19 und 7 Uhr ist doch kein Problem bei 25 Parkplätzen und es ist nicht die Aufgabe der Ortsverwaltung, sich um die Stellplätze der Vermieter zu kümmern", sagt Ortschaftsrat Erwin Halter. Es sei Aufgabe des Bauamtes, zu prüfen und durchzusetzen, dass Vermieter entsprechend Stellplätze einrichten. Vor einem "Riss im Dorffrieden" warnte Ortschaftsrat Roland Meßmer. " Von Willkür bei den Hinweisen, dass unberechtigt geparkt werde, sprach Heine. Ratskollege Bernd Bucher wies auf die schlechten Parkmöglichkeiten in Rietheim hin und meinte resigniert: "Wir haben im Ortschaftsrat sowieso keinen Einfluss auf die Entscheidung und brauchen auch nicht weiter darüber zu diskutieren".

In ihrem Jahresrückblick wies Furtwängler auf die realisierten Projekte und Anschaffungen 2018 hin. Im Jahr 2019 stehen die Baumaßnahmen im Zuge der Sanierung der Oswald-Meder-Straße mit Fertigstellung der Kanalsanierung im Wettgraben und dem barrierefreien Ausbau der westlichen Bushaltestelle, die Fertigstellung des Breitbandausbaus und der Mensa-Anbau im Fokus.