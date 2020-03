Zwischen der SPD und den Grünen gibt es heftigen Knatsch. Der Grund: Die Sozialdemokraten hatten am Donnerstagabend zu einer nichtöffentlichen Versammlung eingeladen, um in aller Ruhe über das Thema Mangin und die neue, abgespeckte Variante zu diskutieren. Der Fraktionschef der Grünen, Hans-Joachim von Mirbach, habe die Presse vorab über dieses Treffen informiert – für Ortsvereinsvorsitzenden Nicola Schurr ein „Vertrauensbruch„ ohnegleichen.

Nicola Schurr ist sauer auf... | Bild: Hans-Juergen Goetz

Grünen-Chef von Mirbach | Bild: SK

Schurr sprach in der Mitgliederversammlung von einem „falschen Spiel“ und er frage sich, was von Mirbach mit dieser Aktion bezwecke. „Wir wollen nach dieser Aktion aber den Dialog mit den Grünen suchen, es muss klar sein, dass für die künftige Zusammenarbeit wieder eine Vertrauensbasis hergestellt werden muss“, betont Schurr im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Solch politische Manöver würden der Gesamtstadt schaden und seien eines Politikers mit dieser Erfahrung nicht würdig.

Die Versammlung sei auf Wunsch vieler Mitglieder nichtöffentlich gewesen, so Schurr. Er sieht darin einen ganz normalen Vorgang: „Es war uns wichtig, dass wir uns zu diesem brisanten Thema vor der Abstimmung im Gemeinderat in aller Ruhe austauschen können“, argumentiert Schurr. Die Zusammenlegung der Verwaltung auf dem Mangin-Areal war in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstag von der Tagesordnung abgesetzt worden, jetzt entscheidet der Gemeinderat am Mittwoch, 11. März, über die Pläne von Oberbürgermeister Jürgen Roth, nur noch 100 Mitarbeiter auf dem alten Kasernenareal zu bündeln und dafür viele Bestandsgebäude aufwändig zu sanieren, darunter die Obere Straße, die Rathäuser in Villingen und in Schwenningen.

In der Sitzung, so Schurr, hatte auch Alt-OB Kubon die Möglichkeit gehabt, seine Kritik an der neuen Variante vorzutragen. „Das ist sachlich und ruhig passiert“, erklärt Nicola Schurr. Kubon, der ja mit von Mirbach befreundet sei, betonte in der Sitzung, nichts von dem Mirbach-Vorstoß gewusst zu haben.

Rupert Kubon, der ja in seiner Amtszeit maßgeblich die erste Mangin-Variante mit einer Bündelung von 320 Mitarbeitern auf dem Kasernenareal vorangetrieben hatte, kritisiert einige Dinge an der Variante seines Nachfolgers Roth: So würden die Berechnungen der Kosten pro Arbeitsplatz auf Durchschnittswerten beruhen, hier müsste jedes einzelne Objekt betrachtet werden.

Gespaltene Fraktion

Nach der Variante von OB Roth arbeiten künftig knapp 100 Mitarbeiter auf dem Mangin-Areal, die alten Mannschaftsgebäude müssen dafür aber für rund 34 Millionen Euro umgebaut werden, für immerhin 23 Millionen Euro sollen Bestandsgebäude saniert werden. Fragwürdig sei auch, dass die Zahlen für die neue Variante nicht aktualisiert worden sind, so sei das Zahlenmaterial zehn Jahre alt.

Wie Nicola Schurr erklärt, sei die Fraktion in der Frage des Mangin-Areals gespalten: Drei Stadträte – Edgar Schurr, er selbst und Siegfried Heinzmann würden die neue Roth-Variante unterstützen, Frank Banse und Bernd Lohmiller präferieren die alte Lösung und Birgitta Schäfer sei sich noch nicht im Klaren und will die Debatte im Rat abwarten.

In der nichtöffentlichen Sitzung habe Fraktionsvorsitzender Edgar Schurr beide Varianten ausführlich vorgestellt, bevor die Mitglieder Stellung beziehen konnten. Er selbst sprach sich für die neue Variante aus, da man diese über einen längeren Zeitraum realisieren könne und dies gebe der Stadt einen besseren Spielraum, um Projekte wie Schulen, Kindergärten oder Straßensanierung zu realisieren. Die Kommune müsse auch in einigen Jahren finanziell noch handlungsfähig sein.

Rudi Winker mahnt an, das große Ganze zu sehen und nicht nur die Verwaltungs-Zusammenlegung. Die Stadt solle ihr „Tafelsilber“ nicht verhökern. Dies sieht auch Nicola Schurr so: „Die Stadt hat Verantwortung für ihr Eigentum und muss dieses pflegen.“ So sei es seiner Meinung nach zu begrüßen, wenn die Immobilien im Besitz der Stadt bleiben. Bei der ersten Variante sollten ja die Gebäude in der Oberen Straße, Justinus-Kerner-Straße und Josefsgasse verkauft werden.

Bernd Lohmiller ist der Meinung, dass OB Roth in der neuen Variante ein weiteres Gebäude hinzukaufen müsse und dieses sei nicht aufgelistet. Daher werde nach seiner Rechnung die Variante wesentlich teurer wie die alte Version und man spare auf lange Zeit weniger.

Für Siegfried Heinzmann ist ein wichtiger Aspekt, dass beide Stadtteile gleich behandelt werden und das sei bei der alten Variante nicht der Fall. Auch gab es Nachfragen, wann sich das alte oder das neue Projekt rechnen solle.