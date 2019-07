Villingen-Schwenningen – Stadträte machen jetzt Druck in Sachen Klimaschutz: Die Grünen, die SPD und drei Mitglieder der Freien Wähler haben eine Resolution aufgesetzt und fordern, dass VS den Klimanotstand ausruft. Sie haben die Forderungen an Oberbürgermeister Roth geschickt: Das Thema müsse auf die Tagesordnung der ersten Sitzung nach der Sommerpause kommen und die Gemeinderat sollen über die Resolution abstimmen. Unterschrieben haben Hans-Joachim von Mirbach (Grüne), Edgar Schurr (SPD) und Karl-Hennig Lichte, Ulrike Heggen und Steffen Ettwein von den Freien Wähler. Die Ergebnisse der Europa- und Kommunalwahlen, die Demonstrationen der Fridays for Future-Bewegung und zuletzt das Votum der Wirtschaftsweisen habe deutlich gemacht, dass die globale Erwärmung ein Überlebensthema für die Menschheit ist.

Klimanotstand ausrufen: In der Resolution haben die Fraktionen einen Sieben-Punkte-Plan aufgestellt, der in der Doppelstadt umgesetzt werden soll. So soll der VS-Gemeinderat anerkennen, dass menschliche Aktivitäten etwa ein Grad Celsius globale Erwärmung gegenüber vorindustriellem Niveau verursacht haben. Die globale Erwärmung erreiche laut Weltklimarat den problematischen Wert von plus 1,5 Grad zwischen 2030 und 2052. Bisherige Maßnahmen auf globaler, nationaler und lokaler Ebene reichen nicht aus, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, schreiben die Fraktionen. Deshalb solle der Gemeinderat den Klimanotstand erklären und die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität anerkennen. Ab sofort sollten bei jeder Entscheidung die Auswirkungen auf das Klima berücksichtigt und Lösungen gesucht werden, die sich positiv auf Klima- Umwelt- und Artenschutz auswirken, formulieren es die Unterzeichner.

Bad Dürrheim „Kleine Sachen helfen auch, man muss ja nicht sofort den Höhenflug haben“: Laetitia Seyboldt über ihr Engagement in der Fridays-for-Future Bewegung in Villingen Das könnte Sie auch interessieren

Konkrete Vorschläge: Die Fraktionen haben auch einen ganz konkreten Vorschlag unterbreitet: Ab Herbst 2019 soll für sämtliche Beschlussvorlagen das Kästchen „Auswirkungen auf den Klimaschutz„ mit den Auswahlmöglichkeiten „Ja, positiv“, „Ja, negativ“ und „Nein“ verpflichtender Bestandteil werden.

Mehr Aufmerksamkeit gefordert: OB Jürgen Roth wird von den unterzeichnenden Fraktionen aufgefordert, die personellen und administrativen Ressourcen so zu organisieren, dass die Verwaltung in die Lage versetzt wird, dem Klimaschutz die ihm gebührende Aufmerksamkeit schenken zu können und jährlich über Fortschritte und Schwierigkeiten bei der Reduktion der Emissionen Bericht zu erstatten. Außerdem soll der OB in den Bereichen klimaneutraler Baustoffe und Energieversorgung von Neubauten, Mobilitätsmanagement, Energiemanagement für städtische Gebäude und Erhöhung der Sanierungsrate neue Initiativen entwickeln und Projekte auf den Weg bringen, die den Klimaschutz ernst nehmen.

Nicht nur lokale Aufgabe: Der Klimaschutz sei nicht nur eine lokale Aufgabe und deshalb solle der Gemeinderat auch andere Kommunen, die Bundesländer und die Bundesrepublik auffordern, dem Konstanzer Vorbild zu folgen und den Klimanotstand auszurufen. Wichtig sei es, Land und Bund darauf aufmerksam zu machen, dass ein vollständiges Einhalten der Klimaschutzziele auf kommunaler Ebene unter den derzeitigen Rahmenbedingungen noch nicht möglich ist. Erst ein Abbau bestehender Subventionen für fossile Energieträger, eine sozial gerechte CO2-Bepreisung, eine veränderte Verkehrspolitik und eine klimaschutzkonforme Förderung des (sozialen) Wohnungsbaus würden hier das benötigte Fundament legen.

Gesellschaften einbinden: Der Gemeinderat fordert auch die städtischen Gesellschaften dazu auf, sich verstärkt mit ihren Möglichkeiten im Klimaschutz auseinanderzusetzen und dazu Bericht zu erstatten.