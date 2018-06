Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Großrazzia gegen Drogenhändler in der Villinger Innenstadt

Mehrere Dutzend Polizeibeamte waren am Donnerstagabend an einer Großrazzia in der Villinger Innenstadt beteiligt. Auf der Suche nach Rauschgift und Dealern wurden mehrere Häuser durchsucht.