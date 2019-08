von Rüdiger Fein

Was bisher immer an die Jahrmarkttermine in Villingen und Schwenningen gekoppelt war, das soll jetzt zu einem großen Volksfest verschmelzen. Die Rummelplätze, die mit ihren Fahrgeschäften, Schiffsschaukeln und Zuckerwatteständen jeweils am Villinger Friedengrund und in Schwenningen auf dem Gustav-Strohm-Parkplatz ihre Vergnügungen anboten, werden ab diesem Jahr zwar nur an einem Termin, dafür aber in doppelter Größe auf dem Gelände der Südwest-Messe zu finden sein.

Eine Woche lang tägliche Unterhaltung

Beginn für das Volksfest ist am 23. August, es endet nach einer Woche am 1. September. Bereits vor Jahresfrist habe man begonnen, einen geeigneten Termin zu suchen und den neuen Standort festzulegen, erklärte Wirtschaftsförderin Beate Behrens.

Doppelt soviel Platz wie bisher

Jetzt steht das Konzept und die Organisatoren Heinz Gebauer, Ralph Vogt und Barbara Vogt-Gebauer stellten es der Öffentlichkeit vor. So soll künftig ein Platz zur Verfügung stehen, der mehr als doppelt so groß ist wie bisher. Zudem soll die Zahl der Anbieter gegenüber den Vorjahren verdoppelt werden. So hat man jetzt die Möglichkeit, sogenannte Hightech-Fahrgeschäfte wie den „Godzilla-Adrenalin-Kick“ oder die „Petersburger Schlittenfahrt“ problemlos unterzubringen.

Geisterbahn und Autoscooter

Nach langer Pause wird ferner wieder eine Geisterbahn zur Verfügung stehen. Und Fahrgeschäfte wie der Autoscooter seien obligatorisch, gibt Heinz Gebauer einen Vorgeschmack auf das Volksfest Villingen-Schwenningen. Die Hightech-Fahrgeschäfte würden zudem jährlich ausgetauscht, um Abwechslung ins Programm zu bringen.

Klosterhof schied als Alternative aus

Man habe natürlich auch überlegt, das Volksfest in die Mitte zwischen den beiden großen Stadtbezirken, beispielsweise am Klosterhof, anzusiedeln, klärt Beate Behrens die Stadtortwahl auf, aber das sei am mangelnder Infrastruktur gescheitert. Im Messegelände liege schon alles im Boden, was benötigt werde. Zum Programm des Volksfestes Villingen-Schwenningen wird künftig auch Livemusik an den Wochenenden gehören, außerdem wird an den beiden Samstagen ein kostenloses Puppentheater angeboten.