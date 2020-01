Wegen eines Wohnungsbrands haben sich in der Nacht zum Donnerstag in Villingen-Schwenningen die Bewohner eines Mehrfamilienhauses ins Freie retten müssen.

Die Wohnung der fünfköpfigen Familie wurde komplett zerstört. | Bild: Wilhelm Bartler

Das Feuer brach in einem alten Mehrfamilienhaus unterhalb der Aral-Tankstelle aus. Kurz vor Mitternacht seien die Rettungskräfte alarmiert worden. Als Brandursache gilt nach Angaben eines Polizeisprechers „nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt an einer Weihnachtsdekoration an einem Fenster“.

Video: Wilhelm Bartler

Die Gardinen hätten sofort Feuer gefangen. Bewohnt werde dieser Abschnitt von einer fünfköpfigen Familie. Der Vater habe noch vergeblich versucht, die Flammen zu löschen. Die Wohnung dieser Familie sei „komplett zerstört“ hieß es weiter am Donnerstagmorgen. Eine Frau sei mit Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht worden. Andere Hausbewohner seien unverletzt geblieben.

Bild vom Morgen nach dem Brand. | Bild: Norbert Trippl

Nach ersten Schätzungen sei ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand laut Polizei zügig, die meisten Menschen konnten daraufhin in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung war zunächst unbewohnbar.