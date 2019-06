von Roland Dürrhammer

„Viva la Musica“, es lebe die Musik. Unter diesem Titel lädt der Männergesangverein (MGV) Frohsinn am 29. Juni um 20 Uhr zu seinem größten Konzert der vergangenen zehn Jahre in die neue Neckarhalle in Schwenningen ein.

Gemeinsam singen

1884 wurde der MGV Frohsinn gegründet, 1909 kam der Frauenchor dazu und heute geht es dem gemischten Chor wie vielen Gesangsvereinen in der Region: Allein können sie keinen Konzertsaal mehr füllen. „Wir konnten für diesen Konzertabend den Männerchor 1887 Villingen, die Tannheim Singers, den Chorioso Chor der Waldorfschule Schwenningen und den Sängerkreis Villingen als Konzertpartner gewinnen“, sagt der Vizevorsitzende Klaus Schmidt. Die Intention für dieses Konzert sei gewesen, dass in Anbetracht der Überalterung der Chöre mehr miteinander gesungen werden solle, ohne dabei die Eigenständigkeit zu verlieren.

Weit über 100 Sänger

„Für uns war es zudem wichtig, dieses gesamtstädtische Event in die neue Neckarhalle zu bringen“, so Schmidt. Mit rund 700 Plätzen habe diese genau die richtige Größe. Vier bis fünf Stücke werden die einzelnen Chöre vortragen, um dann zum Schluss gemeinsam unter der Leitung von MGV-Dirigentin Kristina Becker das Lied „Amazing Grace“ zu singen. „Das wird ein besonderes Erlebnis werden, wenn weit über 100 Sängerinnen und Sänger gemeinsam auf der Bühne stehen“, schwärmt Schmidt.

Karten gibt es für zehn Euro an allen Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg, in der Tourist-Information am Bahnhof Schwenningen, in den Bürgerämtern, beim Amt für Kultur im Theater am Ring in Villingen sowie bei allen Sängerinnen und Sänger der einzelnen Chöre.