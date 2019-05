Das erfolgreiche Projekt Kultur macht fit (Kumfi) – mit dem Schüler an die kulturellen Angebote der Stadt herangeführt werden sollen – soll beibehalten und ausgeweitet werden, das hat der Verwaltungs- und Kulturausschuss in seiner Sitzung am Mittwochabend beschlossen.

Weiterhin werden auch alle zweiten Klassen der Grundschulen (insgesamt beteiligen sich derzeit 33 Schulen an dem Projekt) teilnehmen und zusätzlich soll das Projekt nun auch auf die dritten Klassen ausgeweitet werden. Aktuell wird es als Pilotprojekt an der Südstadtschule erprobt und soll ab Herbst dann für alle Schulen gelten. Einen dafür benötigten Zuschuss in Höhe von 30 000 Euro für das Jahr 2020 hat der Ausschuss am Mittwoch ebenfalls genehmigt.

Für eine Ausweitung des Projekts auf fast alle dritten Klassen sind Gesamtausgaben in Höhe von circa 58 000 Euro kalkuliert. Je nachdem wie erfolgreich die Sponsorenakquise läuft und unter Berücksichtigung von Eigenanteilen der Partner, gehen die Verantwortlichen von circa 28 000 Euro aus. Somit verbleibt ein städtischer Zuschussbedarf in Höhe von 30 000 Euro.

Villingen-Schwenningen Mit Känguru Kumfi lieben 200 Kinder Kultur Das könnte Sie auch interessieren

Auch vierte Klassen bald dabei

Im Schuljahr 2019/20 soll außerdem eine Pilotphase für die vierten Klassen der Südstadtschule mit weiteren Angeboten der Musikakademie, Kommunale Kinos, Städtische Galerie und dem Stadtarchiv angeboten werden. Die Kosten für die Pilotphase sind in dem Zuschuss 2020 enthalten.

Sollte eine flächendeckende Ausweitung auf alle vierten Klassen (frühestens ab dem Schuljahr 2020/21) angedacht werden, ist von einer Aufstockung des Zuschusses um weitere 15 000 EUR für das Jahr 2021 auszugehen, so die Verwaltung.

Die hohe Akzeptanz des Programms, da sind sich die Veranstalter sicher, rühre einerseits daher, dass die Besuche der Schüler in Theater, Museen oder Konzerten durch qualifiziertes Personal spielerisch im Unterricht vorbereitet werden. Und andererseits daher, dass die Kosten für die Bustransfers der Schüler zu den Einrichtungen vom Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport, die Kosten für Unterricht und Führungen von Sponsoren und dem Amt für Kultur übernommen werden. Die Kostenbeteiligung der Eltern beschränkt sich auf den ermäßigten Eintritt für Theater- und Konzertbesuche in Höhe von vier Euro je Karte.