Schwarzwald-Baar (spr) Sie kam trotz eines Augenleidens, weswegen sie noch am Vortrag Termine absagen musste. Als die Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, am Freitagnachmittag mit leichter Verspätung direkt aus Berlin in der Neuen Tonhalle eintraf, wurde sie von den rund 400 Besuchern mit herzlichem Beifall empfangen. Die Begrüßung der prominenten Gäste fiel knapp aus. Ein kurzes Hände schütteln, ein schnelles Erinnerungsfoto. Das Protokoll war minutiös getaktet.

Bevor die Bundespolitikerin selbst ans Mikrofon trat, stellte Oberbürgermeister Jürgen Roth die Stadt Villingen-Schwenningen vor. Mit Hinblick auf den 26. Mai nannte es der Europaabgeordnete Andreas Schwab anschließend ein „schönes Signal, dass Kommunal- und Europawahl am selben Tag stattfinden.“ Wer bislang noch Zweifel hegte, ob man als einfacher Wähler bei der Europawahl die Zukunft Europas mitbestimmen könnte, wurde von Schwab und später auch von Kramp-Karrenbauer ermutigt. Ein Blick nach China und in die Türkei, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden mache deutlich, wie wichtig Demokratie sei. Und dass das Wahlrecht einerseits ein Privileg, aber auch eine Pflicht sei. „Bei der Europawahl können wir mitbestimmen, ob wir in Europa künftig noch eine Rolle spielen und wie wir in Zukunft leben wollen“, machte Annegret Kramp-Karrenbauer deutlich.

Nach ihrer gut 30-minütigen Rede, für deren Aussagen sie immer wieder Zwischenapplaus erhielt, stellte sich die Politikerin auch den Fragen der Gäste. So gab sich ein Zuhörer nicht mit deren Aussage zufrieden, dass die CDU „nicht irgendeine Steuererhöhung wolle, um das Klima zu retten“. Klimaschutz müsse sozialverträglich sein. Die Kritik des Zuhörers äußerte sich so, dass hierbei der Eindruck erweckt werde, „dass man den Kuchen essen und gleichzeitig behalten könne.“ Kramp-Karrenbauer erläuterte, dass es keinen Klimaschutz gebe, „ohne dass er spürbar für jeden Einzelnen sein werde.“ Sie wolle aber nicht, dass die Maßnahmen nur die Bevölkerungsgruppe mit dem kleinsten Geldbeutel treffe.

Knapp 90 Minuten dauerte der Aufenthalt von Annegret Kramp-Karrenbauer in Villingen-Schwenningen, ehe sie Richtung Ulm weiterreiste. Zurück gelassen hat sie einen bleibenden Eindruck, dass „AKK“ sich für ein starkes Deutschland und ein starkes Europa einsetzt. Oder, wies es der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Klaus Martin in seinen Schlussworten formulierte; „Sie haben mit ihren Worten die Herzen der Zuhörer erreicht.“

Die CDU-Chefin war fetzig begrüßt worden. Zu Played alive von Safri Duo kam sie direkt aus ihrem Wagen auf die Bühne. Wahlkampf nonstop: Um 18 Uhr wurde Annegret Kramp Karrenbauer bereist in Ulm erwartet.