von SK

Zerstörungswütige Zeitgenossen haben am Wochenende im Villinger Wohngebiet Golden Bühl ihr Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Freitag, 11.30 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, haben Unbekannte in der Mannheimer Straße an drei Fahrzeugen jeweils einen Reifen zerstochen, so die Polizei. Am Samstag zwischen 19 und 20.15 Uhr wurden dann am Berliner Platz an einem Renault Twingo die beiden rechten Reifen zerstochen.

Täter in der Tiefgarage

Am Samstag hat in der Zeit zwischen 20 und 22.40 Uhr außerdem ein unbekannter Täter in einer Tiefgarage in der Berliner Straße, Gebäude Nummer 23, an drei Autos die Windschutzscheiben eingeschlagen. Der Schaden wird insgesamt auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Telefon 0 77 21/60 10) entgegen.