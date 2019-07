Seit 2017 leitet Catharina Omar die Tanzschule „Your chance to dance“ der Turnergemeinschaft Schwenningen (TGS). Und irgendwann kam ihr die Idee, etwas ganz Besonderes zu machen, das es so im Schwarzwald noch nicht gab: Eine Dinner-Show mit Tanzeinlagen. Und sie machte Nägel mit Köpfen: Am 28. September steigt die sechsstündige Großveranstaltung in der Neckarhalle.

Unterstützung fand Catharina Omar bei Ursula Bruder, der Leiterin der Geschäftsstelle der TGS. Sie war mehr als bereit, die Plattform für die Großveranstaltung zu bieten und auch die Stadt war gleich mit im Boot: Sie stellt die Neckarhalle zur Verfügung. „Oberbürgermeister Roth unterstützt uns auch, wo er nur kann. Dafür sind wir dankbar!“

Aktuelles Thema auf der Bühne

Die Idee Omars war es, die Show unter ein sehr aktuelles Thema zu stellen: Die Menschen, das Zusammenleben der Kulturen und die Bedrohung unsres Planeten. Tanz, findet sie, ist dafür ein ideales Medium, denn der ist international. Darum heißt die Show jetzt „Blue Planet – Farben unserer Welt“, und sie wird im ersten Teil, nach den ersten beiden Gängen des Dinners, die Geschichte des blauen Planeten darstellen, ihre Schönheit, ihre Harmonie. Dann, im zweiten Teil, geht es um die Zerstörung der Umwelt. „Wir wollen die Botschaft übermitteln: Helft mit, Hand in Hand, für ein schöneres Zusammenleben“, sagt Catharina Omar.

Mango-Bäume für Burkina Faso

Um dies zu unterstützen, haben die Organisatoren beschlossen, mit der Show selbst etwas zu einer faireren und besseren Welt beizutragen. Deshalb gehen zehn Prozent des Eintritts an das Projekt „Mango-Bäume für Frieden“ in Westafrika. Das managt Passam Tiendrebeogo, Ingenieur aus Tuningen, der in Burkina Faso und Kamerun bereits elf Schulen für 6000 Schüler gebaut hat.

„Aber Schulen alleine bringen nichts, wenn die Natur zerstört ist und die Menschen keine Lebensgrundlage haben.“ Daher baut Tiendrebeogo auch Brunnen und pflanzt Bäume. „In den letzten 14 Tagen haben wir 300 Moringabäume gepflanzt“, erzählt er. Und verspricht: Die Spenden von der Gala gehen zu 100 Prozent an sein Projekt.

Um möglichst viel Geld zusammenzubekommen, organisieren Catharina Omar, Ursula Bruder und ihr Mitstreiter Tayfun Yengec von Brotz Medien auch noch eine Versteigerung. Im Mittelpunkt steht dabei ein Bild, das von den 140 Tanzschülern gemalt wird, und indem sie ihre Ideen für eine schönere Welt zeigen. Dazu gibt es noch weitere Dinge, die von Sponsoren zur Verfügung gestellt werden.

Viele weitere Teilnehmer im Boot

Neben den Tanzschülern aus Schwenningen hat Organisatorin Catharina Omar aber noch viele weitere Teilnehmer ins Boot geholt, darunter die Tanzschule Arabesque aus Schramberg und den RSV Spaichingen. Und Promis wie Sarah Kaspar von Swing Summit, die mit einem Pianisten der Musikakademie Minsk während der ersten beiden Dinner-Gänge auftreten wird.

Showtanzgruppe und Musicalstar

Mit dabei ist auch Jasmin Bauer, die mit ihrer Showtanzgruppe Weltmeister wurde, und Angelika Linder, die man vom Musical „König Ludwig“ kennt und Janina Rodriguez , die unter anderem schon im bulgarischen Staatstheater aufgetreten ist. „Sie alle machen das nur für einen kleinen Obulus“, erzählt Catharina Omar.