Einstimmig hat der Jugendhilfeausschuss des VS-Gemeinderats am Donnerstag beschlossen, dass die Kita am Schwarzwald-Baar-Klinikum für das kommende Jahr mehr Personal erhält: 10,94 zusätzliche Stellen für pädagogische Fachkräfte, 1,94 für Hauswirtschaftskräfte sowie 0,3 für Leitungstätigkeiten. Durch den Beschluss entstehen zusätzliche Personalkosten in Höhe von 696 300 Euro.

In der Sitzung äußerte einzig Srdjan Zivkovic vom Gesamtelternbeirat für Kindertagesstätten Bedenken aufgrund des allgemeinen Mangels an Erziehern. „Woher wollen Sie die Arbeitskräfte hernehmen?“, fragte Zivkovic den Leiter des Amts für Jugend, Bildung, Integration und Sport, Stefan Assfalg. Dieser entgegnete: „Wenn man so argumentiert, kann man gar keine Kitaplätze schaffen.“ Die Personalaufstockung hängt mit dem geplanten Ausbau der Kindertagesstätte am Klinikum zusammen:

