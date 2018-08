Bild: Trippl, Norbert

Villingen-Schwenningen – Die Sonne brennt, der Schwarzwald dürstet. Die Konstellation hat nun Folgen: Die VS-Behörden bereiten nach Informationen des SÜDKURIER nun konkrete Reaktionen vor. Ab der kommenden Woche soll ein Grillverbot in Villingen-Schwenningen verhängt werden.

Die ausbleibenden Niederschläge und die notorisch hohen Temperaturen verändern nun das Stadtleben. In der kommenden Woche heißt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit: Nichts geht mehr an Riviera, Romäusquelle und bei Pfaffenweiler. Technische Dienste, das Amt für öffentliche Ordnung und der Forst sind nach Informationen unserer Redaktion bereits in der Feinabstimmung. Das Ganze bedeutet im Umkehrschluss: Dieses Wochenende wird vorerst das letzte sein, an dem an den beliebten und viel frequentierten Plätzen ausgelassen gegrillt und gefeiert werden kann.

Wer überwacht das?

Es gibt in den Amtsstuben offenbar auch bereits Bedenken, ob das Verbot überhaupt überwachbar sein wird und, wenn ja, mit welchen Personalkosten seitens des kommunalen Ordnungsdienstes, also der städtischen Ordnungshüter. Die Riviera im Groppertal ist abgelegen, die Romäusquelle ist zwar gut von der Landesstraße aus einsehbar aber dann auch nicht sofort erreichbar. Und Pfaffenweilers Groß-Grillplatz, der sich neuerdings mit schickem Mobiliar aus mutmaßlich vandalensicherem Sichtbeton präsentiert, ist von der Straße nach Herzogenweiler auch nur bedingt einsehbar.

Trotzdem stehen die Behörden unter Druck. Das Risiko von Funkenflug oder wieder auflodernder, verlassener Feuer ist vor allem derzeit maximal. Deshalb gilt schon dieses Wochenende für das Grillfest auf öffentlichen Plätzen und auch zuhause im Garten:

Grillfeuer flachhalten

Feuer gut ablöschen

Glasscherben einsammeln

Vor allem Glasscherben gelten als subtile Gefahr im Zusammenhang mit Trockenheit auf Waldböden und im Bewuchs. in Verbindung mit Sonnenlicht kann bei einem bestimmten Einfallswinkel eine Flamme entstehen, ganz besonders auf knochentrockenen Böden wir derzeit, und bei reichlich Flammennahrung durch trockene Fichten- und Tannennadeln auf dem Erdreich.

Der Wald leidet ganz ersichtlich bereits heute. An Fichten ist das so genannte Lametta-Sydrom zu sehen. Der Begriff, bekannt geworden durch die Debatten um den saueren Regen in den achtziger Jahren, verdeutlicht das Erscheinungsbild, das jetzt an den Wädern zu sehen ist. Nadeln fallen ab, die an größeren Ästen meist nach unten hängenden Zweige geben ein ungesund wirkendes Bild ab. Der Wald wird insgesamt lichter, besonders an den Waldrändern treten auf Grund des hier ungefilterten Sonnenlichts diese Schadensbilder auf. Zu Grunde liegt all dem die mangelnde Wasserversorgung.

Grotesk: Fichten und Tannen – also die Schwarzwald-Bäume – gelten eigentlich als resistenter gegen Dürren udn Brandgefahren. Dies liegt am vergleichsweise hohen Gehalt an ätherischen Ölen. Kiefernadeln etwa weisen diese Vorzüge nicht auf, diese Bäume brennen deshalb rascher.

Der Wald leidet unter der Hitze, wie hierbei Volkertsweiler. Angelina Tessitore (links) und Claudia Blei-Aghimien grillen hier bei Pfaffenweiler. Sie haben sich am Freitag fürsorglich noch erkundigt, ob das noch möglich ist. Bilder: Norbert Trippl | Bild: Trippl, Norbert

Eine Sicherheitsmaßnahme zum Schutz der VS-Wälder gilt bereits seit dem Frühjahr. Wie jedes Jahr ist auch 2018 von März bis April ein Rauchverbot im Wald in Kraft gesetzt. Diese Routinebestimmung gilt als weitgehend unbeachtet und auch unbekannt. Dennoch weisen auf vielen Waldparkplätzen Schilder genau darauf hin.

Auch wirtschaftlich ist der Sommer-Hammer 2018 schon ablesbar. Die Holzpreise sind an den Handelsplätzen deutlich gesunken. Dies wiederum wird die Einnahmen der waldreichen Kommunen wie Villingen-Schwenningen im laufenden Haushaltsjahr schmälern. Das Wald-Erlebnis ist schon seit Mehreren Wochen entsprechend: Es gibt viel Bruchholz und auch die betriebenen Nasslager sind gut gefüllt. Diese Anlagen dienen zur Bevorratung bereits geernteter Bäume. Eingelagert wird das Holz oft auch, weil auf bessere Preise gehofft wird.

Das Tierleben

Alles zusammen – Dürre, Hitze, schwache Bäume – ist ein Eldorado für einen bekannten Schädling: Der Borkenkäfer. Klar ist: 2018 wird ein Käferjahr. Um ausgewachsene Bäume zu retten, schlagen die Forstämter gewöhnlich mehr Holz. Zusammen mit den fallenden Holzpreisen ergibt dies eine ungute Konstellation.

Vom Borkenkäfer befallene Bäume lassen sich anhand dieser Symptome erkennen:

Braunes Mehl vom bohrenden Käfer auf der Rinde oder am Boden.

Harztropfen oder Harzfluss am Stamm, vor allem am Kronenansatz.

Von den Ästen abgefallene grüne oder rote Nadeln.

Und wie geht es den Tieren im Wald? Instinktiv verhalten sie sich vielfach genau richtig. Jäger erklären, dass das Wild sich ganz einfach weniger bewege und somit eine markante Betroffenheit vermeide.

