von Rüdiger Fein

Es war ein Stelldichein alter Weggefährten und zugleich eine Hommage an einen Kulturschaffenden, der seinesgleichen sucht. Zudem war es eine grandiose Geburtstagsfeier. Der Villinger Folk-Club hatte eingeladen und die Scheuer war bis unters Dach mit Freunden von Hansjörg Malonek und mit Fans von Bluegrassmusik gefüllt. Am 24. Januar hätte der im vergangenen Jahr verstorbene Malonek seinen 60. Geburtstag gefeiert. Die einstigen Weggefährten feierten ihn, als wäre er nie gegangen.

Der Nachrufe gebe es genug, erklärte Ritchi (Richard) Hehn in seiner Begrüßung, aber er wolle den Abend mit einem "Herzlichen Glückwunsch, Hansjörg" eröffnen. Seit 42 Jahren gebe es den Folk-Club jetzt – dank Gründer Hansjörg Malonek. Und seit 42 Jahren gebe es dieses Wir-Gefühl, das immer das Credo des Club-Begründers war. Dieses "Wir machen das" wird bis heute im Folk-Club gepflegt. Wer hier Mitglied wird, der sei sofort mittendrin und nicht nur dabei, so Richard Hehn und erinnert an die Anfänge. Früher sei man sich bei jeder Begegnung um den Hals gefallen, wollte die ungerechte Welt umkrempeln und hörte Franz Josef Degenhard und ähnliche aufrüttelnde Lieder und natürlich Musik fast jeder Art.

Am Mischpult wie gewohnt Erbse (Hans-Reinhold Ebers), rechts von ihm Marcel Vojvodic, links Michael Hils.

Mittendrin waren bei der Geburtstagsfeier auch Künstler der Bluegrass-Szene, zu denen Hansjörg Malonek engen Kontakt pflegte und die zur Geburtstagsfeier eigens angereist waren. Er komme extra aus Sommerset, erklärte Julian Dawson in bestem Deutsch und begann, eine Auswahl seiner Songs vorzutragen. Und, so der Gitarrist und Sänger, er lerne gerade fleißig die deutsche Sprache. Denn er hoffe, dass ihn jemand vor dem 29. März adoptiert, erklärt der Bluegrasssänger mit humorvollem Blick auf den drohenden Brexit. Mit von der Party an diesem besonderen Abend in der Scheuer waren auch Jean-Marie Peschiutta und Natalie Shelar, Thomas C. Breuer, Kerstin Richter und die Hillsangels, die alle einen musikalischen Tribut an den Folk-Club Gründer abgaben.

Einen besonderen Beitrag in Form eines Videos hatte Klaus Peter Karger im Gepäck.

Einen besonderen Beitrag zum Gedenken an den verstorbenen Jubilar hatte Klaus Peter Karger im Gepäck. In einem lebendigen und informativen Video präsentierte der Journalist nicht nur Bilder, die den verstorbenen Gründer des Folk-Clubs an seiner ehemaligen Wirkungsstätte zeigen. Es gab kurze Interviews, Ausschnitte aus TV-Beiträgen einer bayrischen Sendeanstalt und gesprochene Erinnerungen ehemaliger Weggefährten von Hansjörg Malonek. Zur Feier des 60. Geburtstags ihres Gründers hatten die Mitglieder des Folk-Clubs auch leckeres Fingerfood auftragen lassen.