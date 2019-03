von Redaktion

Die Arbeiten zur Sanierung der Goldenbühlstraße werden ab Montag, 18. März, fortgesetzt, das teilt die Stadt mit. Begonnen wird mit der Erneuerung des Kanals in der Straße "In den Ziegelwiesen". Gleichzeitig wird der 2018 hergestellte Geh- und Radweg zwischen der Pforzheimer Straße und der Vockenhauser Straße in den Querungsbereichen mit einem Leitsystem ausgestattet.Danach werden die zweite Fahrbahnhälfte sowie der Geh- und Radweg auf der gegenüberliegenden Seite erneuert. Die Verkehrsführung erfolgt mittels einer Einbahnstraßenregelung.

Der zweite Abschnitt umfasst die Sanierung der Fahrbahn und die Herstellung der Geh- und Radwege zwischen der Pforzheimer Straße und der Wieselsbergstraße. Hierbei wird die Lichtsignalanlage bei der Einmündung Pforzheimer Straße erneuert und auf die neueste Technik umgestellt. Dafür wird die Goldenbühlstraße zwischen der Pforzheimer Straße und der Wieselsbergstraße voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die B 33 und die Friedrichstraße.

Im dritten Abschnitt werden die Ampel sowie die Fahrbahnübergänge an der Kreuzung Goldenbühlstraße/Wieselsbergstraße/An der Schelmengaß/Mönchweiler Straße neu gestaltet. Auch dazu muss der Verkehr weiträumig umgeleitet werden.

Die Stadtwerke erneuern in der gesamten Baumaßnahme ihre Versorgungsleitungen. Zur Vorbereitung der Breitbandverkabelung werden in allen Abschnitten Leerrohre verlegt. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für Herbst 2019 vorgesehen.

Zum Baubeginn informiert die Stadt alle Anlieger und interessierten Bürger, im Rahmen einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 14. März, um 20 Uhr im Matthäus-Hummel-Saal (Feuerwehr, Kronengasse, VS-Villingen). Vor Ort besteht die Möglichkeit, persönliche Anliegen vorzubringen.