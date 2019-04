von Redaktion

Die Arbeiten zur Sanierung der Goldenbühlstraße schreiten planmäßig voran, das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Seit Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach der Winterpause wurde der Kanal in der Straße 'In den Ziegelwiesen' verlegt.

In der Goldenbühlstraße wurden bereits vorbereitende Arbeiten für den nächsten Teilabschnitt durchgeführt, sodass Anfang nächster Woche mit der Herstellung der zweiten Fahrbahnhälfte von der Vockenhauser Straße bis zur Pforzheimer Straße begonnen werden kann. In diesem Abschnitt werden umfangreiche Kabel für die Stadtwerke VS und Leerrohre für den Zweckverband Breitband verlegt sowie Wasserhausanschlüsse erneuert. Abschließend werden die Fahrbahn und die Gehwege wieder hergestellt.

Zur Durchführung dieser Arbeiten ergeben sich Änderungen bei der Verkehrsführung. Ab Montag, 8. April wird die Fahrtrichtung der Einbahnstraßenregelung in der Baustelle gedreht.

Der Verkehr aus Richtung Wieselsbergstraße/An der Schelmengaß wird durch die Baustelle geleitet. Aus der Gegenrichtung 'Am Krebsgraben' erfolgt eine Umleitung über die Vockenhauser Straße/B33 und als Alternative wird eine Umleitung über die Friedrichstraße ausgeschildert. Die Zufahrt zur Pforzheimer Straße erfolgt aus Richtung Wieselsbergstraße.

Der Fahrradverkehr zwischen dem Steinkreuzweg/Pforzheimer Straße und der Innenstadt/Mönchweiler Straße wird entlang der Goldenbühlstraße um die Baustelle geleitet.

Diese Verkehrsführung wird voraussichtlich bis Juni bestehen bleiben. Anschließend wird die Kreuzung Goldenbühlstraße/Wieselsbergstraße/An der Schelmengaß voraussichtlich bis November für den gesamten Verkehr bis gesperrt.