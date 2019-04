von Lea Spormann

Insgesamt 130 Kinder der Golden-Bühl-Schule haben am Donnerstag die Bühne gestürmt und ihr Können bewiesen. Sie boten ein buntes Programm, bei dem es schöne Auftritte zu sehen gab. Von tänzerischen Einlagen bis hin zu musikalischen Eindrücken wurde allerhand geboten. Jede Klasse, von der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe, hatte einen eigenen Beitrag vorbereitet. Die Veranstaltung lief unter dem Motto „auf die Bühne“. Bereits der erste Programmpunkt, der ersten Klasse war sehr beeindruckend. Die Jüngsten trugen ein sehr langes Gedicht vor, welches jeden Buchstaben des Alphabetes besonders zur Schau stellte. Dabei kamen sie nicht einmal ins Stottern sondern trugen alles flüssig vor.

Bild: Lea Spormann

Des weiteren folgten Auftritte, wo die Schüler in verschiedene Sprachen sangen. So führten die Klasse 4 b zum Beispiel das Lied „Je ne parle pas francais“ von Namika auf. Die 4 a präsentierte das Stück "Affenlied" von Rolf Zuckowski, das auf English vorgetragen wurde.

Bild: Lea Spormann

Tänzerisch wurde den Zuschauern etwas von der 4 b geboten. So führten vier Schülerinnen einen Hip-Hop-Tanz auf, der viel Applaus erhielt und alle Zuschauer begeisterte. Doch auch nicht nur die Augen, sonder auch die Gehirnzellen wurden beansprucht. Hierbei hatte die 2 a und die 2 b ein Quiz vorbereitet, in welchem die Schüler hauptsächlich Tiere anhand von Merkmalen erraten mussten.

Die Schülerinnen der 4 b trugen einen kreativen Tanz vor. | Bild: Lea Spormann

Die Show war für alle ein schönes Ereignis und die Kinder hatten viel Spaß, den man ihnen beim großen Auftritt ansah. Doch auch diese Aufführungen brauchten einiges an Vorlaufszeit, wie Katalin Theologitis, von der Musikakademie berichtete. „Ich kam seit Februar jede Woche vorbei und wir haben geprobt", erläutert sie. Für die Kinder war es ihrer Meinung nach eine besondere Erfahrung, da sie dadurch zu Bewegung kamen.

Video: Lea Spormann

"Mir persönlich hat es auch Spaß gemacht, da man so viele Kinder mit den unterschiedlichsten musikalischen Voraussetzungen hat und man aber merkt, dass es doch jedem einzelnen Spaß macht, auch wenn es anfangs vielleicht nicht so aussieht", fasst Katalin Theologitis zusammen. Zwar gab es manchmal auch Probleme vor allem bezüglich der Gruppen Dynamik, aber das war nur ein kleiner Teil.

Bild: Lea Spormann

Auch den Lehrerinnen bereite die Vorbereitung viel Freude. So auch Meena Mosbacher. " Es war sehr schön, dass die Kinder sich so viel bewegen konnten", sagt sie. Natürlich gab es für sie und ihre Kollegen auch ein paar anstrengende Momente, zum Beispiel ,wenn die Schüler unkonzentriert wurden, aber diese Momente rückten vor lauter Freude in den Hintergrund.

Video: Lea Spormann

Am Schluss bekamen die Kinder sogar noch eine Medaille verliehen, da die Zehntklässler vor geraumer Zeit eine Olympiade veranstaltet hatten, bei der jetzt die Siegerehrung folgte. Hier erreichte die 4 a den ersten Platz und bekam die goldenen Medaillen.

Bild: Lea Spormann